Japón planea una nueva emisión de deuda de US$189.000 millones, según un borrador

Por Takaya Yamaguchi

TOKIO, 24 dic (Reuters) - Japón planea emitir nuevos bonos del Estado por valor de unos US$189.000 millones para financiar un presupuesto récord para el próximo año fiscal, según un borrador al que tuvo acceso Reuters el miércoles, lo que subraya la política fiscal expansiva del Gobierno.

El presupuesto anual, que se cerrará el viernes, será el primero que elabore la primera ministra, Sanae Takaichi, que ha hecho del gasto "proactivo" una de las banderas de su política económica.

La emisión de bonos estimada en unos 29,6 billones de yenes (US$189.550 millones) para el presupuesto de 2026 superaría la emisión prevista de 28,6 billones de yenes para el actual año fiscal, según el borrador, confirmando una información anterior de la cadena pública NHK.

El tamaño total del presupuesto del próximo año fiscal será probablemente de unos 122,3 billones de yenes, superando los 115,2 billones de yenes de este año, un nuevo récord, según el borrador.

Los ingresos fiscales aumentarán probablemente hasta los 83,7 billones de yenes, frente a los 80,7 billones estimados para el año fiscal en curso, lo que supone un récord, pero no lo suficiente para financiar el aumento de los gastos sociales, de defensa y del servicio de la deuda.

El enorme gasto se sumará a un paquete de estímulo de 21,3 billones de yenes, compilado en noviembre y financiado por un presupuesto suplementario para el año fiscal en curso, que se centró en amortiguar el golpe que supone para los hogares el aumento del coste de la vida.

La preocupación por la sobreoferta de deuda ha hecho subir los rendimientos de los bonos, con la rentabilidad de los bonos a 30 años

subiendo 2,5 puntos básicos hasta el 3,45% el miércoles y alcanzando otro máximo histórico.

Desde que asumió el cargo en octubre, Takaichi ha insistido en la necesidad de centrarse en la revitalización de la economía y ha señalado que el objetivo del Gobierno de restablecer las finanzas de Japón se está diluyendo.

Pero su Gobierno ha rebajado el tono de las conversaciones sobre un gasto fiscal agresivo a medida que aumentaban los rendimientos de los bonos.

En una entrevista con el diario Nikkei publicada el martes, Takaichi afirmó que el Gobierno no recurrirá a la emisión "irresponsable" de deuda, ni a recortes fiscales. También dijo que el ratio deuda/PIB de Japón, aunque mejora como tendencia, sigue siendo alto.

(1 dólar = 156,1600 yenes)

(Información de Takaya Yamaguchi; escrito por Leika Kihara; edición de Christopher Cushing y Muralikumar Anantharaman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)