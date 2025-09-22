Japón pone fin a su veterana misión orbital en Venus

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) ha puesto fin a la misión de su orbitador de Venus Akatsuki el 18 de septiembre, tras más de 15 años de misión. El Venus Climate Orbiter "Akatsuki" (PLANET-C) fue lanzado desde el Centro Espacial Tanegashima. La nave espacial entró con éxito en la órbita de Venus en diciembre de 2015, convirtiéndose en el primer orbitador planetario japonés fuera de la Tierra. Desde entonces Akatsuki ha observado continuamente la atmósfera de Venus durante más de ocho años.

Los logros científicos de la misión se centraron en la meteorología planetaria e incluyeron el descubrimiento de la mayor onda montañosa (ondas de gravedad estacionarias) del Sistema Solar, la elucidación del mecanismo que mantenía la circulación atmosférica de alta velocidad (superrotación) alrededor de Venus y la aplicación de técnicas de asimilación de datos (populares en la investigación meteorológica terrestre) a Venus por primera vez.

La comunicación con "Akatsuki" se perdió durante las operaciones a finales de abril de 2024, debido a un incidente en el modo de control de mantenimiento de actitud de baja precisión durante un período prolongado. Aunque se llevaron a cabo operaciones de recuperación para restablecer la comunicación, hasta el momento no ha habido resultados. Considerando que la nave espacial ha envejecido, superando con creces su vida útil diseñada, y ya se encontraba en la fase final de operación, se ha decidido finalizar las operaciones, informó JAXA en un comunicado.