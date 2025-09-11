Japón, primer país en ser anfitrión tres veces del Mundial de atletismo
El Mundial de atletismo al aire libre se celebra por segunda vez en su historia en Tokio y por terce
El Mundial de atletismo al aire libre se celebra por segunda vez en su historia en Tokio y por tercera ocasión en Japón, en una 20ª edición que comienza el sábado y que durará hasta el 21 de septiembre en la capital nipona.
La anterior ocasión en la que Tokio acogió la cita fue en 1991.
Era la tercera edición del Mundial y Carl Lewis brilló conquistando los 100 metros, aunque en el salto largo fue destronado por su compatriota Mike Powell, que alcanzó 8,95 metros que sigue siendo el récord del mundo en esa prueba.
Los campeones de aquella edición figuran en una gran placa metálica en uno de los muros del Estadio Nacional, el mismo que acoge ahora de nuevo el evento.
Hasta ahora, solo Helsinki (1983 y 2005) ha acogido dos veces el Mundial de atletismo al aire libre. Después de Tokio, Pekín seguirá sus pasos ya que albergó la competición en 2015 y volverá a hacerlo en 2027.
Japón llega a tres ediciones en su suelo, más que ningún otro país hasta el momento, ya que a las dos de Tokio se suma la disputada en Osaka en 2007.
-- Ediciones del Mundial de atletismo al aire libre:
1983: Helsinki, Olympiastadion, 7-14 agosto
1987: Roma, Estadio Olímpico, 28 agosto-6 septiembre
1991: Tokio, Estadio Nacional Olímpico, 23 agosto-1 septiembre
1993: Stuttgart, Gottlieb Daimler Stadion, 13-22 agosto
1995: Gotemburgo, Ullevi Stadium, 5-13 agosto
1997: Atenas, Estadio Olímpico, 1-10 agosto
1999: Sevilla, Estadio Olímpico de La Cartuja, 20-29 agosto
2001: Edmonton, Commonwealth Stadium, 3-12 agosto
2003: París, Stade de France de Saint-Denis, 23-31 agosto
2005: Helsinki, Olympiastadion, 6-14 agosto
2007: Osaka, Nagai Stadium, 24 agosto-2 septiembre
2009: Berlín, Olympiastadion, 15-23 agosto
2011: Daegu, Daegu Stadium, 27 agosto-4 septiembre
2013: Moscú, Estadio Luzhniki, 10-18 agosto
2015: Pekín, Estadio Olímpico, 22-30 agosto
2017: Londres, Estadio Olímpico, 4-13 agosto
2019: Doha, Khalifa International Stadium, 27 septiembre-6 octubre
2022: Eugene, Hayward Field, 15-24 julio (edición inicialmente prevista para 2021 pero reprogramada por la pandemia del covid-19)
2023: Budapest, Centro Nacional de Atletismo, 19-27 agosto
2025: Tokio, Estadio Nacional Olímpico de Japón, 13-21 septiembre
dr/mcd
