La agencia espacial japonesa (JAXA) ha logrado comunicarse con su módulo de aterrizaje SLIM en la superficie lunar, lo que significa que superó las duras condiciones de la noche lunar.

"SLIM sobrevivió con éxito a la noche en la superficie lunar manteniendo sus capacidades de comunicación", anunció la cuenta en X de la misión, tras recibir respuesta del módulo a un comando enviado el 25 de febrero por la noche, hora japonesa.

La comunicación se interrumpió al poco tiempo debido a las temperaturas altas del medidodía lunar, pero se harán preparativos para poder reanudar las observaciones una vez que la temperatura haya bajado lo suficiente.

El módulo robótico Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), apodado el 'francotirador lunar', llegó a la Luna el 19 de enero con una precisión de 100 metros del punto prefijado de destino en Mare Nectaris, pero aterrizó de lado debido a problemas en los motores y no pudo operar porque sus células no generaban energía para sus instrumentos debido a la posición del módulo.

La situación cambió el 28 de enero y sus instrumentos pudieron realizar diferentes pruebas ciéntificas. Finalmente, el 31 de enero la nave entró en estado inactivo debido a la falta de luz con el inicio de la noche lunar, equivalente a 14 días terrestres.

JAXA ya anunció que intentaría establecer contacto después de la noche lunar a mediados de febrero, extremo que se ha producido ya a finales de mes, cuando se acerca una nueva noche lunar.