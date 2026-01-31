Japón-Reino Unido: Acuerdo en defensa y sectores estratégicos

Este es el objetivo del acuerdo firmado en Tokio entre la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi (foto), y su par británico, Keir Starmer (foto). El pacto se centra principalmente en la reestructuración de las cadenas de suministro de minerales críticos, un sector actualmente dominado en gran medida por China y considerado estratégico para las tecnologías avanzadas y la industria de defensa. También se prevé fortalecer la cooperación militar, con conversaciones bilaterales entre los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de ambos países programadas para comenzar este año.

La reunión tuvo lugar pocas horas después de la visita de Starmer a China y refleja la compleja dinámica geopolítica de la era posBrexit. Londres debe encontrar un equilibrio entre la expansión de las relaciones comerciales con Pekín y la necesidad de reducir las vulnerabilidades estratégicas. En este contexto, las exportaciones chinas de tierras raras, cruciales para las economías avanzadas, siguen siendo un problema crítico para ambas naciones.

Takaichi y Starmer reafirmaron su unidad de propósito además en el ámbito de la defensa, recordando el proyecto trilateral GCAP, en el que también participa Italia, para el desarrollo de un caza de sexta generación para 2035.

La visita de Starmer a Japón, la primera desde que asumió el cargo en julio de 2024, se produce en un contexto de creciente expansionismo chino en el Pacífico y tensiones con Washington, donde el presidente Donald Trump calificó el acercamiento de Gran Bretaña a Pekín de "muy peligroso". Sin embargo, las relaciones entre Tokio y Pekín siguen siendo tensas, especialmente tras las recientes declaraciones de Takaichi sobre una posible intervención japonesa en caso de una crisis en Taiwán. (ANSA).