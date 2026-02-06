LA NACION

Japón reintentará reactivar la central nuclear más grande del mundo la próxima semana

Japón volverá a poner en marcha la central nuclear más grande del mundo la próxima semana, después de que un fallo en una alarma obligara el mes pasado a suspender el primer intento de su

Japón reintentará reactivar la central nuclear más grande del mundo la próxima semana
Japón reintentará reactivar la central nuclear más grande del mundo la próxima semana

Japón volverá a poner en marcha la central nuclear más grande del mundo la próxima semana, después de que un fallo en una alarma obligara el mes pasado a suspender el primer intento de su reactivación desde el desastre de Fukushima en 2011.

Takeyuki Inagaki, director de la planta de Kashiwazaki-Kariwa, operada por Tokyo Electric Power (Tepco), aseguró en una rueda de prensa este viernes que tienen previsto "poner en marcha el reactor el 9 de febrero".

Las operaciones para reiniciar la instalación, situada en la provincia de Niigata, se suspendieron el 22 de enero a pocas horas de iniciarse el proceso por un desperfecto.

El fallo estuvo relacionado con la configuración de una alarma y no afectó al funcionamiento seguro de la central, afirmó Inagaki.

La instalación está fuera de servicio desde que Japón desconectó la energía nuclear tras el devastador terremoto y posterior tsunami que provocaron la fusión de tres reactores en la planta Fukushima Daiichi en 2011.

AFP
Conforme a
The Trust Project