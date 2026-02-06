Japón reintentará reactivar la central nuclear más grande del mundo la próxima semana

Japón volverá a poner en marcha la central nuclear más grande del mundo la próxima semana, después de que un fallo en una alarma obligara el mes pasado a suspender el primer intento de su reactivación desde el desastre de Fukushima en 2011.

Takeyuki Inagaki, director de la planta de Kashiwazaki-Kariwa, operada por Tokyo Electric Power (Tepco), aseguró en una rueda de prensa este viernes que tienen previsto "poner en marcha el reactor el 9 de febrero".

Las operaciones para reiniciar la instalación, situada en la provincia de Niigata, se suspendieron el 22 de enero a pocas horas de iniciarse el proceso por un desperfecto.

El fallo estuvo relacionado con la configuración de una alarma y no afectó al funcionamiento seguro de la central, afirmó Inagaki.

La instalación está fuera de servicio desde que Japón desconectó la energía nuclear tras el devastador terremoto y posterior tsunami que provocaron la fusión de tres reactores en la planta Fukushima Daiichi en 2011.