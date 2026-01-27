Japón responderá adecuadamente en materia de divisas, según ministra de Finanzas

TOKIO, 27 ene (Reuters) - La ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katayama, afirmó el martes que el gobierno tomaría las medidas adecuadas en materia de divisas si fuera necesario, al tiempo que declinó hacer comentarios sobre otro fuerte avance del yen.

La divisa nipona se disparó más de un yen por dólar a última hora del martes, en medio de las crecientes especulaciones sobre una próxima intervención compradora de yenes por parte de Tokio.

Cuando se le preguntó si se habían realizado comprobaciones de tasas, Katayama dijo que no haría comentarios sobre los movimientos de la divisa, pero reiteró que el gobierno seguiría coordinándose estrechamente con las autoridades estadounidenses según fuera necesario y respondería adecuadamente. (Reporte de Makiko Yamazaki; Edición de Kirsten Donovan. Editado en español por Natalia Ramos)