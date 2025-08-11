Japón: reunión de emergencia tras muerte de 2 boxeadores

Kotari, que peleó en el peso superpluma, y Urakawa, de la categoría de los ligeros, fallecieron entre el viernes 8 y el sábado 9 tras haber sido hospitalizados tras sus respectivos combates, celebrados el pasado sábado 2, y luego de haber sido sometidos inmediatamente a una cirugía cerebral.

"Somos particularmente conscientes de nuestra responsabilidad como líderes de este deporte. Tomaremos todas las medidas posibles", declaró en la víspera el secretario general de la JBC, Tsuyoshi Yasukochi, en conferencia de prensa.

La prensa japonesa advirtió sobre la práctica arriesgada de los boxeadores de abstenerse de hidratarse para perder peso rápidamente antes del pesaje.

"La deshidratación hace que el cerebro sea más susceptible" a las hemorragias, señala el periódico Asahi Shimbun.

A su vez, el periódico Nikkan Sports adelantó que este será uno de los temas que la JBC pretende abordar con los entrenadores.

"Quieren saber más sobre estos métodos de pérdida de peso y el acondicionamiento previo al combate, que podrían estar relacionados" con las muertes, completó el periódico. (ANSA).