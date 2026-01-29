Japón se apoya en EEUU y el silencio táctico para frenar la caída del yen

Por Makiko Yamazaki y Leika Kihara

Los principales responsables monetarios de Japón están aprovechando el inusual respaldo de Estados Unidos en su lucha contra la debilidad ⁠del yen, utilizando un silencio táctico ⁠y una comunicación calibrada para impulsar la moneda al alza sin recurrir a una intervención a gran escala. En el centro de este enfoque se encuentra Atsushi Mimura, el principal diplomático de ls divisa japonesa, cuyas ⁠escasas declaraciones públicas ‌se han ​convertido en señales monetarias por derecho propio.

En lugar de ofrecer comentarios frecuentes sobre la moneda, Mimura ha mantenido cambios deliberados ​en su tono, según fuentes familiarizadas con su forma de pensar, un estilo de comunicación que recientemente ha mantenido a ‌los especuladores preguntándose cuándo, o si, Tokio podría intervenir.

"Han hecho bajar ‌el dólar/yen en aproximadamente siete yenes, al tiempo que ​han conservado su poderío", dijo Shota Ryu, estratega de divisas de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Es un enfoque muy eficaz".

El yen ha experimentado tres subidas repentinas desde finales de la semana pasada, con los movimientos más pronunciados tras los informes de una inusual comprobación de tipos por parte de la Reserva Federal de Nueva York, que puso en alerta a los inversores ante la primera intervención conjunta de Estados Unidos y Japón en 15 años.

Aunque el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, negó que EEUU estuviera interviniendo en los mercados de divisas para apoyar al yen, ⁠antiguos responsables monetarios japoneses afirmaron que la participación de EEUU en las comprobaciones de tipos supone un gran avance para Japón, dado que Washington siempre ha tenido ​una visión negativa de la intervención monetaria.

Su participación, incluso a nivel de controles de tipos, ha reforzado la percepción de que los dos Gobiernos están alineados para frenar la caída del yen, afirmaron.

Tokio se ha mantenido deliberadamente en silencio sobre las fluctuaciones diarias del mercado, repitiendo únicamente que está en estrecha coordinación con las autoridades estadounidenses.

"Al guardar silencio, hacen que el mercado piense que deben estar haciendo algo entre bastidores. Su silencio alimenta la especulación y aumenta la incertidumbre", dijo Yuji Saito, asesor ejecutivo de SBI FX Trade.

Mimura, ⁠que se convirtió en viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales en 2024 tras pasar casi un tercio de sus 37 años de ​carrera gubernamental en el regulador bancario de Japón, ha descrito anteriormente su enfoque como intencionado.

"Hablar siempre es una forma de comunicación, pero no hablar también puede ser otra", dijo a Reuters cuando asumió su cargo actual, que supervisa la política monetaria de Japón y coordina la política económica con ‍otros países.

Ese enfoque puede ser poderoso precisamente porque no requiere dinero para costosas intervenciones monetarias. Los datos del mercado monetario del Banco de Japón no muestran signos claros de que Japón haya realizado intervenciones desde la subida del yen del viernes, al menos no a la escala de las operaciones de 2022 y 2024, cuando Japón gastó un total de 24,5 billones de yenes (160.190 millones de dólares).

Llevar a cabo intervenciones de compra de ​yenes significa recurrir a las reservas de divisas extranjeras de Japón, que ascienden a 1,37 billones de dólares, la mayor parte de las cuales se mantienen en bonos del Tesoro estadounidense, lo que aumenta el riesgo de añadir una presión no deseada a los mercados de bonos estadounidenses cuando los rendimientos son volátiles.

