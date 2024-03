Tokio--(business wire)--mar. 1, 2024--

El 19 de febrero, representantes de los gobiernos de Japón y Ucrania y también de organizaciones empresariales, se reunieron en Tokio en la Japan-Ukraine Conference for Promotion of Economic Growth and Reconstruction (Conferencia Japón-Ucrania para la Promoción del Crecimiento Económico y la Reconstrucción).

Prime Minister Kishida Fumio emphasized how Japan can contribute to Ukraine’s post-war reconstruction. (Photo by: Cabinet Public Affairs Office)

La delegación del gobierno de Japón, encabezada por su Primer Ministro, Kishida Fumio, se comprometió a apoyar a largo plazo la recuperación de Ucrania mediante la asociación público-privada. La delegación de Ucrania, encabezada por su Primer Ministro, Denys Shmyhal, agradeció a Japón su ayuda e invitó a las empresas japonesas a invertir en la reconstrucción de Ucrania. Más de 100 funcionarios del gobierno y de empresas conformaban cada delegación y unas 300 personas y 130 empresas en total participaron en la conferencia. Los dos gobiernos acordaron cooperar en siete áreas clave: acción contra las minas terrestres y limpieza de escombros, ayuda humanitaria y reconstrucción de los medios de sustento, desarrollo agrícola, biotecnología, tecnología digital y de la información, infraestructuras de transporte y energía y medidas anticorrupción y para el fortalecimiento de la gobernanza.

En su discurso inaugural, el Primer Ministro Kishida describió el apoyo a Ucrania para su recuperación de la guerra en curso como "una inversión en el futuro" y convocó a la comunidad internacional a contribuir con la causa. "Los sectores público y privado de Japón trabajarán todos juntos mediante un enfoque que abarca todo Japón, utilizando los conocimientos derivados de los esfuerzos de reconstrucción de posguerra y catástrofes de Japón". "El fomento de la reconstrucción económica, sin embargo, no es sólo una inversión para el futuro de Ucrania, sino también una inversión en Japón y en todo el mundo". Kishida delineó nuevas iniciativas para que los sectores público y privado de Japón apoyen a Ucrania y anunció también que Japón flexibilizaría los requisitos de visado de ingreso al país para los ciudadanos ucranianos que participen en proyectos de cooperación Japón-Ucrania.

El Primer Ministro Shmyhal agradeció a Japón su ayuda constante y al Primer Ministro Kishida su visita a Ucrania en 2023. Y agregó: “La conferencia de hoy será el próximo paso para continuar el desarrollo de las relaciones entre ambos países.” Shmyhal mencionó el éxito financiero de las empresas japonesas en Ucrania hasta el momento e invitó a las empresas a seguir invirtiendo en el próximo “milagro económico ucraniano.” También subrayó que sectores clave como la energía, la agricultura y las infraestructuras ofrecen grandes oportunidades de inversión con un sólido potencial de crecimiento.

Ambos líderes enfatizaron su compromiso de cooperación, así como la importancia del sector privado en la reconstrucción de Ucrania.

Como resultado de la conferencia, se anunció la celebración de 56 documentos, entre ellos acuerdos intergubernamentales. Los dos gobiernos firmaron un convenio para eliminar la doble imposición, que facilitará que las empresas japonesas inviertan en Ucrania. También firmaron un acuerdo sobre créditos bilaterales, intercambiaron notas relativas a una subvención para la recuperación de emergencia y se comprometieron a colaborar en los campos de la educación y la tecnología.

Otros documentos incluían acuerdos entre organismos gubernamentales, empresas individuales y organizaciones empresariales. Las empresas japonesas firmaron acuerdos con empresas y organismos gubernamentales ucranianos para desarrollar instalaciones para la producción de energía, reconstruir infraestructuras, retirar minas terrestres, entre otros.

Desde la invasión rusa en febrero de 2022, Japón ha brindado continuamente a Ucrania ayuda humanitaria y otro tipo de asistencia. Con la asociación público-privada anunciada en esta conferencia, Japón planea utilizar sus conocimientos tecnológicos y su experiencia en reconstrucción y recuperación de catástrofes para reforzar su apoyo a Ucrania.

