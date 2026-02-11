Japón: Sin empates en torneo "J League 100 Years"

Se trata de una nueva disposición de la liga de fútbol de Japón, la J1 League, para el torneo que precede a la adopción del calendario europeo (partidos de agosto a mayo) para el país del Sol Naciente.

La medida ya se aplicó durante los partidos de la primera jornada del certamen, disputados el pasado fin de semana y en el que registraron cuatro empates.

Con la nueva regla, el equipo que gane en los penales sumará 2 puntos, mientras que el perdedor recibirá 1.

Con esta medida, que busca hacer el juego más entretenido, se pueden ganar 3, 2, 1 o 0 puntos.

Por ahora, se trata de una prueba que se aplicará en la minitemporada de febrero a junio.

En principio, no se espera que la medida se extienda más allá de estos meses, aunque también dependerá del éxito de la iniciativa (ANSA).