Japón: Sin empates en torneo "J League 100 Years"
Los partidos se definirán por penales en caso de igualdad
Se trata de una nueva disposición de la liga de fútbol de Japón, la J1 League, para el torneo que precede a la adopción del calendario europeo (partidos de agosto a mayo) para el país del Sol Naciente.
La medida ya se aplicó durante los partidos de la primera jornada del certamen, disputados el pasado fin de semana y en el que registraron cuatro empates.
Con la nueva regla, el equipo que gane en los penales sumará 2 puntos, mientras que el perdedor recibirá 1.
Con esta medida, que busca hacer el juego más entretenido, se pueden ganar 3, 2, 1 o 0 puntos.
Por ahora, se trata de una prueba que se aplicará en la minitemporada de febrero a junio.
En principio, no se espera que la medida se extienda más allá de estos meses, aunque también dependerá del éxito de la iniciativa (ANSA).