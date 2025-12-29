Japón.- SoftBank comprará DigitalBridge por US$3.398 millones

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - El conglomerado japonés SoftBank ha anunciado un acuerdo para adquirir por aproximadamente US$4.000 millones (3.398 millones de euros) DigitalBridge Group, gestora especialista en la inversión en infraestructuras digitales como centros de datos, torres de telefonía móvil o redes de fibra óptica.

Según las condiciones de la transacción, que cuenta con la recomendación unánime del comité especial del consejo de administración de DigitalBridge, SoftBank Group pagará 16 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 15% sobre su precio de cierre el pasado viernes.

Tras completar la compra, lo que se espera para la segunda mitad de 2026, DigitalBridge continuará operando como una plataforma gestionada de forma independiente, bajo la dirección de Marc Ganzi.

"A medida que la IA transforma las industrias en todo el mundo, necesitamos más computación, conectividad, potencia e infraestructura escalable", ha declarado Masayoshi Son, presidente y consejero delegado de SoftBank Group, para quien la adquisición de DigitalBridge fortalecerá las bases para los centros de datos de IA de próxima generación y ayudará a impulsar avances para el progreso de la humanidad.

"SoftBank comparte nuestro ADN como constructores e inversores a largo plazo comprometidos con el escalamiento de infraestructura digital transformadora", ha comentado Marc Ganzi, consejero delegado de DigitalBridge.

DigitalBridge gestionaba alrededor de US$108.000 millones (91.737 millones de euros) en activos, según el sitio web de la gestora, cuya cartera incluye operadores de infraestructura digital como AIMS, AtlasEdge, DataBank, Switch, Vantage Data Centers y Yondr Group.

El pasado mes de noviembre, SoftBank anunció que al cierre de su segundo trimestre fiscal había liquidado completamente su posición en Nvidia, valorada en US$5.830 millones (4.952 millones de euros) en el contexto de su apuesta por OpenAI.