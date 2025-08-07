Japón: SoftBank ganó US$2463 millones en su primer trimestre fiscal por sus inversiones en Nvidia y fondos Vision

MADRID, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

El conglomerado japonés SoftBank Group se anotó un beneficio neto atribuido de 421.819 millones de yenes (2463 millones de euros) al cierre de su primer trimestre fiscal, entre los meses de abril y junio, en contraste con los números rojos de 174.281 millones de yenes (1018 millones de euros) contabilizados por la firma en el mismo periodo del anterior ejercicio fiscal.

La cifra de negocio del vehículo inversor liderado por Masayoshi Son entre abril y junio alcanzó un total de 1,82 billones de yenes (10.630 millones de euros), un 7% por encima del dato del año precedente.

En el trimestre, la firma se anotó plusvalías de 486.945 millones de yenes (2844 millones de euros) en relación con sus inversiones, un 13% por debajo del resultado del mismo trimestre del ejercicio pasado.

En este sentido, la firma se anotó minusvalías de 256.548 millones de yenes (1498 millones de euros) en su cartera de empresas holding del grupo, con pérdidas en las inversiones en T-Mobile o Alibaba, que se compensaron parcialmente por las ganancias por su exposición a Nvidia.

De su lado, los fondos tecnológicos Vision Fund lograron un resultado positivo en el trimestre de 660.175 millones de yenes (3855 millones de euros), muy por encima de los 32.386 millones de yenes (189 millones de euros) del mismo periodo del ejercicio anterior.