Japón. SoftBank ultima la compra de DigitalBridge

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - El conglomerado japonés SoftBank mantiene conversaciones avanzadas para adquirir DigitalBridge Group, firma especialista en la inversión en infraestructuras digitales como centros de datos o redes de fibra, según fuentes consultadas por 'Bloomberg'. Las acciones de la compañía con sede en Florida (Estados Unidos) se disparaban hasta un 35% en la negociación previa a la apertura de Wall Street ante la posibilidad de que una potencial transacción pueda anunciarse incluso este mismo lunes, aunque las fuentes señalaron que aún no había un acuerdo definitivo y los detalles, incluyendo el plazo, podrían cambiar. DigitalBridge gestionaba alrededor de 108.000 millones de dólares (91.737 millones de euros) en activos a finales de septiembre, según su sitio web, con una cartera que incluye operadores de infraestructura digital como AIMS, AtlasEdge, DataBank, Switch, Vantage Data Centers y Yondr Group. El pasado mes de noviembre, SoftBank anunció que al cierre de su segundo trimestre fiscal había liquidado completamente su posición en Nvidia, valorada en US$5.830 millones (4.952 millones de euros) en el contexto de su apuesta por OpenAI.