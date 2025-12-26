Japón: Tensión con China, presupuesto récord de Defensa

Esta semana, Pekín acusó a Tokio de "alimentar una carrera armamentista espacial".

El proyecto de presupuesto de Defensa para el próximo ejercicio fiscal —parte de una maniobra récord cercana a los US$800.000 millones— supera los 9 billones de yenes (unos US$58.000 millones) y representa un aumento del 9,4% respecto del presupuesto vigente, que vence en abril.

El incremento se produce en el cuarto año del plan quinquenal con el que Japón busca duplicar el gasto anual en armamento hasta el 2% del PBI.

En concreto, el plan apunta a reforzar la capacidad de respuesta y las defensas costeras con misiles tierra-mar y sistemas no tripulados.

Para proteger sus costas, Japón invertirá 100.000 millones de yenes en el despliegue de drones "masivos" —aéreos, de superficie y submarinos— destinados a tareas de vigilancia y defensa dentro de un sistema denominado "Shield", cuya entrada en funcionamiento está prevista para marzo de 2028, según funcionarios del Ministerio de Defensa.

El aumento del gasto llega en un momento de creciente hostilidad entre los gobiernos chino y japonés. Las relaciones se deterioraron el mes pasado, cuando Takaichi afirmó que su país probablemente intervendría militarmente si China atacara Taiwán.

Sus declaraciones provocaron una dura reacción de Pekín, que respondió con una serie de medidas de represalia diplomáticas y económicas.

El jueves, el Ministerio de Defensa chino sostuvo que los recientes avances de la tecnología espacial japonesa —algunos desarrollados en cooperación con Estados Unidos— estaban "acelerando la militarización del espacio y alimentando una carrera armamentista espacial".

Según medios japoneses, Tokio lanzó varios cohetes desde marzo de 2023, con vehículos de carga espacial y satélites destinados a sistemas de GPS y recolección de información.

"Dado que los feroces militaristas japoneses en el pasado lanzaron ataques sorpresa y que el país ahora está adoptando una política espacial ofensiva, no sorprende que crezcan las preocupaciones por otro escenario como Pearl Harbor", afirmó el domingo el portavoz de la cancillería china, Zhang Xiaogang.

La Constitución japonesa de la posguerra prohíbe el uso de la fuerza como medio para resolver disputas internacionales. Sin embargo, una enmienda aprobada en 2015, cuando el mentor de Takaichi, Shinzo Abe, era primer ministro, habilita al país a ejercer la autodefensa colectiva en determinadas circunstancias, incluso si no es objeto de un ataque directo. (ANSA).