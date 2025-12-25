Japón: Tokio "busca" a Trump, tranquilizándolo sobre China y la seguridad

El objetivo es fortalecer la alianza transpacífica con la Casa Blanca y coordinar estrategias antes de la importante visita de Xi Jinping a Washington, prevista para abril.

Fuentes gubernamentales revelaron esto a la agencia de noticias Kyodo, explicando que el primer viaje de Takaichi al extranjero también sería su primer encuentro presencial con Trump desde que ambos se reunieron en Tokio el pasado octubre, inmediatamente después de la investidura de la premier.

El momento no es casual: tras las declaraciones de Takaichi en noviembre, en las que calificó cualquier posible agresión contra Taiwán como una "amenaza existencial" para Japón, las relaciones chino-japonesas se encuentran en su punto más bajo, y Tokio busca obtener el apoyo explícito de Washington en materia de seguridad regional y la creciente asertividad de China.

El gobierno japonés había propuesto inicialmente una reunión en enero, antes de la apertura de la sesión ordinaria de la Dieta, según informan fuentes, pero la propuesta no fue confirmada. Otra oportunidad se presentó a fines de marzo, una vez aprobado el presupuesto para el año fiscal 2026.

Según observadores internacionales, la administración estadounidense está moderando su retórica antichina para centrarse en las negociaciones comerciales, mientras Xi se prepara para una visita de Estado a Estados Unidos en 2026.

En este contexto, Tokio intenta mantenerse al margen. Entre los temas clave sobre la mesa se encuentran la seguridad económica, en particular la reducción de la dependencia de las cadenas de suministro chinas de tierras raras, y el fortalecimiento de la defensa.

Trump, por su parte, podría presionar a Takaichi para obtener detalles concretos sobre el paquete de US$550.000 millones en inversiones japonesas en Estados Unidos —prometido a cambio de un acuerdo arancelario— y sobre el plan de la premier de aumentar el gasto militar muy por encima del 2% del PBI. (ANSA).