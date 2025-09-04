Japón. Trump formaliza en una orden el acuerdo comercial con Japón que impone el arancel del 15%.

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha formalizado este jueves con una orden ejecutiva el acuerdo comercial alcanzado en julio con Japón que incluye la imposición de un arancel del 15% a la mayoría de productos importados del país asiático, incluidos los automóviles y sus piezas.

La directiva firmada por el inquilino de la Casa Blanca tiene carácter retroactivo, afectando así a todos los envíos efectuados a partir del 7 de agosto, fecha en que entraron en vigor los nuevos gravámenes de Washington sobre decenas de socios comerciales.

En virtud del acuerdo, las autoridades estadounidenses levantarán determinados aranceles sobre aeronaves y piezas de aeronaves, así como sobre medicamentos genéricos y precursores químicos, mientras que Tokio invertirá US$550.000 millones (casi 469.000 millones de euros) en el país norteamericano.

La orden coincide con la visita a Washington del principal negociador comercial del país nipón, Ryosei Akazawa, para ultimar los términos de un acuerdo que ha resultado con un gravamen para productos japoneses diez puntos menor del 25% anunciados a mediados de julio.