Japón ultima un presupuesto extra de US$117.000 para financiar el estímulo

Por Makiko Yamazaki

TOKIO, 28 nov (Reuters) -

El Gobierno de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ultimó el viernes un presupuesto suplementario de 117.000 millones de dólares para este año fiscal con el fin de financiar un paquete de estímulo masivo, la mayor parte del cual se financiará mediante la emisión de nueva deuda.

El gasto de 18,3 billones de yenes (US$117.000 millones) de las cuentas generales con cargo al presupuesto suplementario supera el desembolso de 13,9 billones de yenes del año pasado, lo que subraya la agresiva postura fiscal de Takaichi, que ha aumentado la preocupación por las ya tensas finanzas públicas de Japón.

El Gobierno ultimó la semana pasada un paquete de yenes (US$137.000 millones), el mayor desde la pandemia del COVID-19, destinado a amortiguar la elevada inflación de los hogares y estimular el crecimiento económico.

Parte de la financiación provendrá de unos ingresos tributarios y no tributarios superiores a los previstos, con una recaudación fiscal que superará en 2,88 billones de yenes las estimaciones iniciales, superando por primera vez los 80 billones de yenes.

El déficit restante se cubrirá con 11,7 billones de yenes en nuevos bonos del Estado, cifra muy superior a la emisión adicional de bonos del año pasado, de unos 6,7 billones de yenes.

En un aparente esfuerzo por hacer frente a la preocupación por las recientes subidas de los rendimientos de los bonos superlargos, Japón planea aumentar las ventas programadas de bonos a corto y medio plazo sin incrementar la emisión de bonos a largo y superlargo plazo.

El paquete de estímulo incluye 2,7 billones de yenes en recortes fiscales y 8,9 billones de yenes para aliviar los costes de vida, como ayudas en efectivo de 20.000 yenes por niño y subsidios para las facturas de electricidad y gas.

Otros 6,4 billones de yenes financiarán inversiones estratégicas en sectores como la construcción naval, los semiconductores y la inteligencia artificial.

"Para el Gobierno de Takaichi, que se vio obligada a ser minoría en ambas cámaras del parlamento, este presupuesto extra parece haber necesitado concesiones de todo tipo a la coalición gobernante, los partidos de la oposición, los gobiernos locales y los grupos empresariales", dijo Shunsuke Kobayashi, economista jefe de Mizuho Securities, en un artículo a clientes.

El Gobierno pretende que el Parlamento apruebe el presupuesto extra a finales del mes que viene.

Para calmar las preocupaciones del mercado sobre la creciente carga de la deuda, Takaichi ha hecho hincapié en que el estímulo tiene en cuenta la disciplina fiscal, diciendo que el Gobierno se esforzará por reducir la relación entre la deuda y el producto interior bruto, actualmente la más alta del mundo desarrollado.

Se espera que la emisión de nuevos bonos del Estado tras el presupuesto suplementario, combinado con el presupuesto inicial, para este año fiscal ascienda a 40,3 billones de yenes, por debajo del total posterior al suplementario del año pasado, que fue de 42,1 billones de yenes.

(1 $ = 156,4200 yenes) (Información de Makiko Yamazaki; edición de Shri Navaratnam; edición en español de María Bayarri Cárdenas)