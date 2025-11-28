Japón.- Un tribunal de Tokio se aparta de la tendencia al pronunciarse a favor de la prohibición del matrimonio gay

MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Tokio ha dictaminado que no percibe indicio de anticonstitucionalidad en la prohibición del matrimonio gay en un dictamen que rompe con la tendencia exhibida en cinco veredictos previos, favorables al enlace entre personas del mismo sexo, a la espera de que el Supremo se pronuncie de una vez sobre la cuestión, a principios del año que viene como muy pronto.

Japón sigue siendo el único país del G7 que no ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo ni las uniones civiles, a pesar de la creciente presión de la comunidad LGBT y sus partidarios.

El dictamen emitido este viernes por el Alto Tribunal de Tokio no solo se manifiesta en contra de los veredictos emitidos por los tribunales de Osaka, Nagoya, Sapporo y Fukuoka, sino también en contra de otra sentencia del mismo tribunal de la capital japonesa, aunque fue emitido en diferentes circunstancias.

La presidenta del alto tribunal, Ayumi Higashi, ha considerado que las disposiciones sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo "deberían discutirse primero a fondo en el Parlamento" y que las disposiciones vigentes del derecho civil que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo siguen siendo "razonables en las circunstancias actuales".

Amnistía Internacional ha deplorado este veredicto, que "representa un retroceso significativo para la igualdad matrimonial en Japón".

"No podemos permitir que el fallo de Tokio obstaculice el progreso. Sin embargo, debería servir como advertencia sobre la reticencia a reconocer el concepto del matrimonio igualitario y la realidad de las parejas del mismo sexo que viven en Japón", ha añadido la organización especializada en Derechos Humanos a través de un comunicado en su página web.