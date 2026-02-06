Japón vigilará los ataques a sus deportistas olímpicos en redes sociales

El Comité Olímpico Japonés (JOC) anunció que trabaja con el gigante tecnológico Meta para hacer una vigilancia 24h/24h de las redes sociales y proteger así a sus deportistas de abusos o acoso en línea durante los Juegos de Invierno que comienzan este viernes en Italia.

El JOC ha desplegado un equipo de seis personas en Milán y otras dieciséis personas en Tokio para esta cuestión, con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial destinadas a detectar los contenidos y mensajes que contravengan las normas.

"Con la proliferación de las redes sociales, los comentarios difamatorios y los mensajes maliciosos contra los deportistas se han convertido en un serio problema social", declaró el JOC en un comunicado, añadiendo que colabora con Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, y con la compañía tecnológica japonesa LINE Yahoo.

"Un comportamiento así genera una presión mental y física importante para los deportistas y puede afectar a su rendimiento", añadió.

Esta operación de vigilancia comenzó a mediados de enero y, según la prensa japonesa, se han identificado ya 2.000 publicaciones potencialmente problemáticas, a unas horas de la ceremonia de apertura.

El JOC reclamó la supresión de 380 publicaciones en las redes sociales, según la prensa.

El patinador artístico japonés Kao Miura estimó que los ataques en línea son "inaceptables porque hieren y afectan a la gente".

Este joven de 20 años explicó que él mismo recibió una cantidad importante de mensajes insultantes durante su victoria en el Campeonato de los Cuatro Continentes, celebrado recientemente en Pekín.

El jefe de la delegación japonesa en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, Hidehito Ito, pidió al público que "apoye a los deportistas" porque han "trabajado increíblemente duro para llegar" a un evento tan importante.