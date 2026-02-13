Japón vuelve a festejar en snowboard con oro de Totsuka en halfpipe

El japonés Yuto Totsuka ganó una emocionante final olímpica en el snowboard halfpipe, privando del oro al veterano australiano Scotty James, este viernes en Livigno.

El país nipón se confirma como potencia en el snowboard, donde ya ha conseguido tres títulos desde el inicio de la quincena olímpica.

Totsuka, campeón mundial en 2021, tuvo una mejor puntuación de 95,00, conseguida en la segunda de las tres mangas que componen la final.

Sucede en el palmarés a su compatriota Ayumu Hirano, que acabó séptimo en esta ocasión, después de haber sido una de las sensaciones de los Juegos de Pekín 2022 al derrotar a la leyenda estadounidense Shaun White.

Hirano se había lesionado gravemente en el rostro a finales de enero durante una etapa de la Copa del Mundo en Suiza.

James, que disputó sus quintos Juegos Olímpicos, fue plata con 93,50 puntos, mientras que el también japonés Ryusei Yamada se llevó el bronce (92,00 puntos).

El oro de Totsuka se suma en la cuenta japonesa en el snowboard de estos Juegos, donde el país había hecho doblete en el big air, en hombres con Kira Kimura y en mujeres con Kokomo Murase.

Brasil tenía aspiraciones de destacar en esta prueba, especialmente con Pat Burgener, que defendía al país después de dos ediciones olímpicas con los colores de Suiza, país con el que acabó quinto en los Juegos de Pyeongchang 2018.

Sin embargo, tanto él como Augustinho Teixeira quedaron eliminados el miércoles en la ronda de clasificación.