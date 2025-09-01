Japón y Corea del Sur vivieron su verano más cálido y batieron el récord de temperatura alcanzado el año pasado, según datos oficiales publicados este lunes por las respectivas agencias meteorológicas.

En Japón, la temperatura media entre junio y agosto fue superior en 2,36 ºC al valor medio de ese período, de acuerdo con la agencia meteorológica (JMA).

Esto significa que el país vivió el verano más cálido desde que empezaron los registros en 1898.

Además, "fue el tercer verano consecutivo con temperaturas récord", destacó la agencia meteorológica.

En el mismo período en Corea del Sur, la temperatura media fue de 25,7 ºC, "el mayor valor desde que empezaron los registros en 1973", indicó la agencia meteorológica en un comunicado.

El anterior récord para este período se registró el año pasado, y fue de 25,6 ºC.

En Japón, el calor provocó la hospitalización de 84.521 personas en todo el país entre el 1 de mayo y el 24 de agosto, algo más que los 83.414 hospitalizados durante el mismo período de 2024, según la agencia de gestión de incendios y catástrofes.

bur-aph-mac/avl/pc