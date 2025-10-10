Japón y Paraguay empatan 2 a 2 en amistoso preparatorio para el Mundial 2026

Japón y Paraguay empataron 2 a 2 en un amistoso internacional preparatorio para la Copa del Mundo 2026 disputado este viernes en el estadio de Suita (al norte de Osaka) ante 40.000 espectadores.

Paraguay anotó por medio de Miguel Almirón y Diego Gómez, a los 20 y 64 minutos de juego. Japón lo hizo a través de Koki Ogawa y Ayase Ueda, a los 26 y 90+4 respectivamente.

El empate parece poco premio para la selección que dirige Gustavo Alfaro, que en octubre se aseguró el sexto y último puesto directo al Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

El gol de Ueda, que había ingresado a la cancha unos minutos antes, significó el empate definitivo a los japoneses llegó en el descuento.

En la primera parte, poco antes de abrir el marcador, Almirón, actual jugador del Atlanta United de la MLS estadounidense, desperdició una clarísima ocasión para haber puesto a Paraguay por delante, pero el ex del Newcastle decidió pasar la pelota cuando tenía toda la portería libre para chutar.

Estuvimos dos veces por debajo en el marcador, pero los jugadores reaccionaron y creo que ese espíritu llegó a los aficionados", destacó tras el partido el seleccionador japonés Hajime Moriyasu, que no pudo contar por lesión con dos de sus figuras, Watari Endo (Liverpool) y Kaoru Mitoma (Brighton).

"Cuando te enfrentas a un equipo fuerte que no te permite disparar a su arco, te da confianza el que los delanteros busquen el gol y al final logren anotar", añadió el seleccionador nipón.

Paraguay continuará su gira asiática en Corea, donde el martes se enfrentará en Seúl al combinado surcoreano, que este viernes fue goleado 5-0 por Brasil, rival ese mismo día de Japón en Tokio.

Alineaciones:

Japón: Zion Suzuki - Tsuyoshi Watanabe, Ayumu Seko, Junnosuke Suzuki - Ritsu Doan (Yuki Soma 78), Keito Nakamura (Koki Saito 66), Kaishu Sano (Joel Chima Fujita 89), Ao Tanaka (Shuto Machino 78) - Takumi Minamino (cap) (Daichi Kamada 66), Junya Ito, Koki Ogawa (Ayase Ueda 89). DT: Hajime Moriyasu.

Paraguay: Roberto Fernández - Juan Cáceres, Gustavo Gómez (cap), Omar Alderete, Junior Alonso - Andrés Cubas (Braian Ojeda 90+1), Damián Bobadilla, Diego Gómez (Matías Galarza 69), Diego González (Hugo Cuenca 79), Miguel Almirón (Álex Arce 90+1) - Antonio Sanabria (Ronaldo Martínez 79). DT: Gustavo Alfaro.

hro/mcd