Japón/China.- Japón repudia las críticas de China contra la primera ministra y asegura que la única vía es el diálogo

MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press)

La diplomacia japonesa ha denunciado ante los Estados miembro de Naciones Unidas que las críticas de "militarismo" denunciadas por China contra la postura de la nueva primera ministra del país, Sanae Takaichi, sobre el estatus de Taiwán son "inconsistentes" con la realidad y que Tokio no contempla más opción que la del diálogo para resolver las tensiones con su país vecino sobre la situación en la isla.

El embajador y representante permanente de Japón ante la ONU, Kazuyuki Yamazaki, envió este jueves una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y a todos los países integrantes de la organización internacional en el que afirma que las quejas vertidas por China "son incoherentes con los hechos, carecen de fundamento y son categóricamente inaceptables".

En la misiva, publicada en las redes sociales de la Representación Permanente de Japón ante la ONU, el embajador ha remarcado que "desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón ha respetado y se ha adherido sistemáticamente al Derecho Internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas, y ha contribuido activamente al mantenimiento y fortalecimiento de un orden internacional libre y abierto basado en el estado de derecho, así como al desarrollo sostenible de la comunidad internacional".

El embajador se ratifica en una "postura inquebrantable" que "goza de amplio reconocimiento en toda la comunidad internacional" y asegura que "Japón, como nación amante de la paz, seguirá contribuyendo a la paz, la estabilidad y la prosperidad internacionales, en plena conformidad con el Derecho Internacional".

La carta representa la segunda respuesta por escrito de Japón ante la ONU en reacción a las críticas de China frente a las declaraciones de la primera ministra, quien llegó a avisar de que cualquier ataque o bloqueo chino contra Taiwán para obtener por la fuerza sus históricas reclamaciones de soberanía sobre el territorio supondría una situación de "crisis" que justificaría una intervención de las Fuerzas de Autodefensa de Japón.