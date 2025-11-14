Japón/Corea.- La primera ministra de Japón, dispuesta a reunirse con Kim Jong Un

MADRID, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha informado este viernes de que está dispuesta a reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en un intento por mejorar las relaciones y reducir la tensión entre las partes.

"Con la mirada puesta en unas relaciones sinceras entre Japón y Corea del Norte, quisiera celebrar una reunión con el líder Kim Jong Un y lograr resultados en diversos campos", ha aseverado, al tiempo que ha abordado también la cuestión de los ciudadanos japoneses secuestrados durante los años 70 y 80 por Pyongyang.

Fuentes cercanas al asunto han indicado a la agencia de noticias japonesa Kiodo que la mandataria ya habría puesto en marcha medidas para fijar la fecha para un posible encuentro entre las partes.

Las autoridades japonesas, que consideran que este asunto sigue sin resolverse, acusan a los servicios especiales norcoreanos de haber secuestrado a 17 japoneses en la década de los 70, si bien las autoridades norcoreanas solo han reconocido trece de estos casos.

Al menos cinco de estos secuestrados pudieron volver a Japón como resultado de varias visitas realizadas por el ex primer ministro japonés Junichiro Koizumi en 2002, aunque Corea del Norte asegura que otras ocho habrían muerto, un extremo que no ha sido confirmado por Tokio.

El Gobierno nipón asegura que las pruebas de ADN no coinciden y pide la entrega "efectiva" de los restos de todos los ciudadanos afectados por este caso.