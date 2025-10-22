Japonés Hashimoto logra su tercer oro mundial en concurso general de gimnasia
El japonés Daiki Hashimoto se adjudicó por tercera vez el título mundial del concurso general de gim
El japonés Daiki Hashimoto se adjudicó por tercera vez el título mundial del concurso general de gimnasia artística, este miércoles en Yakarta.
Hashimoto, que ya ganó esta categoría en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, venció en esta ocasión con 85,131 puntos, con una ventaja de menos de 0,8 puntos sobre el segundo, el chino Zhang Boheng (84,333 puntos).
El suizo Noe Seifert acabó con el bronce, con 82,831 puntos.
Hashimoto, de 24 años, había ganado el oro en el concurso general del Mundial en dos ocasiones anteriormente, en 2022 y 2023.
En los Juegos Olímpicos de París 2024 compitió mermado por una lesión y cedió su corona olímpica a su compatriota Shinnosuke Oka, que este miércoles apenas pudo ser quinto.
