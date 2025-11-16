Jara critica a rivales por exacerbar temor a delincuencia en campaña chilena

La candidata chilena de izquierda Jeannette Jara criticó a sus rivales de ultraderecha por "exacerbar el temor" y afirmó que eso no basta para gobernar Chile, tras votar en las presidenciales de este domingo.

Jara, una comunista que compite en representación de una amplia coalición de centro-izquierda, lidera la intención de voto junto a José Antonio Kast, jefe del Partido Republicano, aunque sin suficiente margen para evitar un balotaje en diciembre.

La candidata cuestionó la campaña de sus contrincantes tras sufragar en Conchalí, en el norte de la capital chilena.

"El odio, la crítica al otro, exacerbar el temor, no da para gobernar un país. Para gobernar un país se requiere tener capacidad de acuerdo, tener capacidad de diálogo y empatizar con quienes viven el sacrificio todos los días", declaró Jara.

En ese sentido, agregó que aunque sus rivales traten de "inflamar (incendiar) la pradera" con tal de ganar, lo que la "gente va a necesitar son soluciones y fortalecer el empleo a través de la inversión pública y privada".

La ultraderecha también tiene opciones de avanzar con Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, tercero en los sondeos y visto como la versión chilena del presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei.

Chile concurre a las urnas en unas elecciones marcadas por el temor a la delincuencia, que los chilenos asocian a la migración irregular.

El tema de la seguridad dominó la campaña, pese a que Chile es uno de los países menos impactados por la criminalidad en la región.

