Jara promete una oposición "exigente" a Kast tras perder balotaje en Chile

La comunista moderada Jeannette Jara prometió liderar una oposición "exigente" al nuevo gobierno de la extrema derecha de José Antonio Kast, quien la venció por amplio margen en el balotaje de este domingo en Chile.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58% de los votos frente al 41% que consiguió Jara, representante de una amplia coalición de partidos de centro-izquierda, de acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), tras el conteo de 86% de los sufragios.

En un acto ante sus seguidores en el centro de Santiago, luego de reconocer su derrota en su cuenta de X, Jara aseguró que liderará una oposición "propositiva y exigente, para avanzar en mejorar la vida" de los chilenos.

La exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric pidió también la unidad de las fuerzas de la nueva oposición.

"El camino de la unidad es el único camino que vale la pena", aseguró.

Jara, de 51 años y quien lideró la alianza oficialista tras ganar las primarias, había vencido por una leve mayoría en la primera vuelta el 16 de noviembre.

Pero Kast arrasó en el balotaje con sus promesas de mano dura contra la delincuencia y de expulsar a cientos de miles de migrantes indocumentados.

Su partido y otras fuerzas de derecha obtuvieron también la mayoría de escaños en el Congreso el mes pasado.