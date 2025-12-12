Jara vs. Kast, dos visiones de la mujer y de la sociedad en Chile

Chile decidirá en el balotaje presidencial del domingo entre dos visiones de la sociedad y los derechos individuales: la izquierdista Jeannette Jara defiende más derechos para las mujeres, incluida la despenalización del aborto, mientras que José Antonio Kast, católico de extrema derecha y favorito en los sondeos, se opone a toda apertura.

Durante mucho tiempo uno de los países más conservadores de América Latina, con una marcada influencia de la Iglesia, Chile recién autorizó el divorcio en 2004 y levantó la prohibición total de la interrupción voluntaria del embarazo en 2017.

Sin embargo, el aborto solo está permitido en casos de violación, riesgo para la vida de la madre o inviabilidad del feto.

Tras el estallido social de 2019 contra las desigualdades, se aprobó a finales de 2021 una ley de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Luego, el presidente de izquierda Gabriel Boric encabezó en 2022 un gobierno que se autodenominó "feminista".

La ministra chilena de la Mujer, Antonia Orellana, elogió en entrevista con la AFP "cuatro años de avance", entre ellos la creación de un registro nacional de deudores de pensiones alimenticias, en su mayoría padres, un dispositivo que ha beneficiado a más de 300.000 familias.

También se aprobó una amplia ley de prevención y lucha contra las violencias hacia las mujeres. Pero Orellana dijo que le "preocupa" lo que pueda suceder con este texto cuya implementación aún requiere "varios años de esfuerzos y voluntad política".

Una de las promesas de campaña de Boric, garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sigue siendo objeto de debate en un Parlamento dividido.

Ultraconservador contra progresista

Javiera Mena, portavoz de la Coordinadora Feminista 8M, afirma que con José Antonio Kast "los derechos sexuales y reproductivos, la educación sexual integral (...), es lo que está en peligro".

Este admirador de Pinochet se ha pronunciado en el pasado contra el aborto, la anticoncepción, el divorcio y el matrimonio homosexual, en particular durante la campaña presidencial de 2021 que lo enfrentó a Boric.

También propuso eliminar el Ministerio de la Mujer, antes de dar marcha atrás.

Miembro del movimiento católico conservador Schönstatt y defensor de un modelo tradicional de familia, está casado y es padre de nueve hijos.

En esta candidatura a la presidencia, la tercera, Kast evitó el tema de los derechos individuales, y centró toda su campaña en la mano dura contra la inseguridad y la inmigración irregular.

Consultado en noviembre sobre su oposición a la venta en farmacias de la píldora del día después, Kast, que se negó a que su esposa tomara anticonceptivos, dio a entender que sus convicciones no habían cambiado. "Soy la misma persona", dijo.

Entre las dos vueltas, Arturo Squella, presidente del Partido Republicano de Kast, pareció querer tranquilizar a una parte del electorado al afirmar que modificar la ley del aborto limitada a tres causales "no está dentro de los planes".

Jara, nacida en un barrio popular y madre de un hijo, tiene un discurso muy diferente.

Exministra de Trabajo del gobierno de Boric, esta moderada que representa a una amplia coalición de izquierda promete un gobierno "de equidad e igualdad entre hombres y mujeres".

También proyecta apoyar en el Parlamento el texto que busca legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación.

En Santiago, una potencial victoria de Kast preocupa a los votantes de Jara.

"Se ha luchado mucho durante años para que las mujeres tengamos derecho a algo tan simple como decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, sobre nuestros derechos reproductivos. Y que ahora venga un personaje que está en contra de todo esto y es capaz de suprimirlo, creo que es muy peligroso", opina Isadora Trazar, estudiante de 22 años.

"Kast es un misógino", arremete Luis Vergara Carrillo, de 65 años. "Quiere decidir con su gente qué es mejor o qué es peor para las mujeres. Y eso en estos tiempos no corresponde", fulmina este obrero de la construcción.

Ideología patriarcal

"Kast pareciera que no quiere mucho a las mujeres", dice con calma Claudia Silva, de 63 años. Pero eso no desanima a esta electora, obligada por una "pensión mísera" a trabajar como taxista. "Por la seguridad me quedo con Kast", afirma.

Guillaume Long, analista del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), ve en Kast a un "personaje muy ideológico", un "convencido de la construcción de un mundo mucho más patriarcal".

Con todo, si fuera elegido, no tendría "una autopista por delante" y tendría que encontrar apoyos en un Parlamento fragmentado para sacar adelante proyectos de ley.

Carolina Urrego-Sandoval, experta en relaciones internacionales de la Universidad de los Andes de Bogotá, no anticipa un retroceso en las leyes ya aprobadas.

En cambio, augura "transformaciones en los discursos", recortes de financiamiento para diversas iniciativas a favor de las mujeres y de las personas LGBT+, y también un retroceso de la educación sexual.