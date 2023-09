Ciudad de méxico (ap) — el técnico brasileño andré jardine no tiene duda de que el américa llegará en plena forma a las etapas definitorias a pesar de que la víspera el equipo consiguió un ajustado triunfo sobre cruz azul a pesar de tener un hombre de más.

Las Águilas vencieron por 3-2 a la Máquina, que se quedó con 10 desde el minuto 37 por la expulsión de Carlos Rodríguez y luego de un gol de Uriel Antuna a los 80 fueron avasalladas y terminaron pidiendo la hora.

“Este no es el América que queremos, debemos tener más control y posesión, pero Cruz Azul hizo buen partido y no tenía nada que perder y se nos fueron con todo”, dijo Jardine. “Cuando no juegas bien y ganas se debe celebrar con moderación sabiendo que hay mucho por mejorar”.

El entrenador brasileño que condujo a su país a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 está en su primer torneo con los azulcremas a donde arribó en relevo por el argentino Fernando Ortiz, quien renunció luego de perder en su tercera semifinal consecutiva.

En su estancia con las Águilas, Jardine ha tratado de que el equipo utilicé distintos esquemas de juego y ha rotado jugadores buscando hacer del equipo algo más sólido cuando dispute la fase final del campeonato.

En México, después de una fase regular, los equipos deben enfrentarse en una liguilla para definir al campeón. El torneo pasado, con Ortiz, las Águilas fueron líderes en el torneo regular, pero sucumbieron en las semifinales ante Chivas.

“El equipo tenía una forma de juego muy sólido por un gran trabajo del “Tano” Ortiz, pero por algún motivo no consiguió dar el paso en momentos decisivos. Busco encontrar otras formas de jugar porque más adelante va a ser importante, en partidos de matar o morir el rival te analiza, tiene absoluta certeza de como juegas y vas a tener problemas”, agregó Jardine.

Aunque fue sufrido, el triunfo ante la Máquina le dará un poco de tranquilidad para trabajar al brasileño, que tendrá dos semanas antes de enfrentar a Chivas en el clásico.

La próxima semana el torneo se detendrá porque es fecha FIFA y la selección nacional disputará dos amistosos en Estados Unidos.

“Aceptamos las críticas porque es América y sabemos dónde estamos parados, pero no tengo dudas, tengo la certeza absoluta de lo que estamos haciendo, he hablado con los jugadores y los dirigentes y saben que estamos construyendo un equipo que sea capaz de llegar más fuerte a la liguilla”, concluyó el entrenador.