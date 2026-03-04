Jardinero de los Filis Johan Rojas impugna posible suspensión de 80 juegos, dice fuente de AP

NUEVA YORK (AP) — El jardinero de los Filis de Filadelfia Johan Rojas impugnó una posible suspensión de 80 juegos por parte de las Grandes Ligas tras un presunto resultado positivo de dopaje, informó el martes una persona familiarizada con el proceso

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el resultado positivo no se ha anunciado

Según el acuerdo antidopaje de las Grandes Ligas con el sindicato de peloteros, el proceso de apelación por un primer resultado positivo en una prueba de una sustancia para mejorar el rendimiento se realiza antes de un anuncio público de la sanción

Rojas, de 25 años y quien debutó en las Grandes Ligas en 2023, fue retirado del roster de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol, dijo a los reporteros el lunes el gerente general del equipo, Nelson Cruz

El dominicano bateó para .224 con un jonrón, 18 carreras impulsadas y 12 bases robadas con los Filis la temporada pasada. Fue enviado a la sucursal de la Triple-A en Lehigh Valley el 1 de agosto y no jugó para Filadelfia durante el resto de la temporada

Va de 11-1 con los Filis durante los entrenamientos de pretemporada

Tiene un promedio de bateo de por vida de .252, con seis jonrones, 73 carreras impulsadas y 51 bases robadas en 250 juegos

