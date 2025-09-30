Jared Leto sobre 'Tron:Ares': "Las secuelas son como llevar a tu hijo a ver la banda de rock que viste en 1982"

MÁLAGA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) y 'Tron: Legacy' (2010), y donde la Inteligencia Artificial (IA) juega un papel determinante. "Es casi como si fueras a ver a una banda de rock --ha añadido el intérprete, 'frontman' de 'Thirty Seconds to Mars'--. Los podrías haber visto en 1982, después podrías haber llevado a tu hijo a un concierto en 2010 y quizás ese hijo esté llevando a su propio hijo (en 2025)", ha explicado el actor en una entrevista con Europa Press, al tiempo que ha establecido un paralelismo con las fechas de estreno de la trilogía de 'Tron'. Leto interpreta a "la IA más avanzada de toda la humanidad", tal y como anuncia el trailer. La película, que promete grandes persecuciones y peleas espectaculares tanto en la 'red' como en el mundo real, ha sido dirigida por el noruego Joachim Ronning. Ronning ha indicado que cuando comenzaron a rodar el filme la "IA no era parte la de la conversación diaria" como ahora, cuando está "alrededor de todos", "siendo usada por millones de personas cada hora". "Como cineasta, tengo sentimientos encontrados. Necesita ciertas barreras en el cine, pero también podría ser algo hermoso. Espero que podamos abordarlo un poco en la película, donde hablamos un poco sobre lo que puede ser la IA si se usa para el bien común", ha reconocido. Ronning, que cuenta en su filmografía con películas como 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' (2017), 'Maléfica: Maestra del Mal' (2019) y ahora 'Tron: Ares', también se ha referido a la "maldición" que acompaña a las películas originales y ha lamentado que el sector no quiera "arriesgar". "Los estudios siempre se preguntarán cuál es la apuesta más segura que podemos hacer. Así que analizarán una propiedad intelectual, revisarán películas anteriores, revisarán las cifras y lo que hicieron, (donde) gran parte del trabajo pesado ya se ha hecho en lugar de apostar por una idea nueva. Y no es fácil. Es un poco una maldición, es difícil para la gente porque arriesgan sus trabajos", ha lamentado. Sobre la saga de 'Tron', de la que declara ser "gran fan", ha recalcado que tanto él como Leto --que ejerce como productor-- consideraban importante ser "dignos" de hacer una secuela y encontrar "la idea correcta" que se sintiera como "un soplo de aire fresco" para la saga.