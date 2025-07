Jarry llega a octavos en Wimbledon y sigue los pasos de su abuelo Jaime Fillol

El chileno Nicolás Jarry, que en la actualidad ocupa el puesto 143 del mundo, se plantó contra pronóstico en octavos de final de Wimbledon, tras derrotar el viernes en tercera ronda al joven brasileño Joao Fonseca, en cuatro sets, igualando la gesta de su abuelo Jaime Fillol.

Jarry, de 29 años, se impuso por 6-3, 6-4, 3-6 y 7-6 (7/4) al brasileño, de 18, 54º del mundo, en 3 horas y 8 minutos, y queda como único representante latinoamericano en la prueba individual masculina.

Jarry se convirtió en el séptimo jugador chileno en la historia en alcanzar los octavos de final masculinos en Wimbledon, entre ellos su abuelo Jaime Fillol, que lo consiguió en 1974, cuando cayó en esa ronda contra el estadounidense Jimmy Connors.

"Vine a Wimbledon con él, cuando yo tenía 10 años. Desde entonces estoy enamorado de este torneo, es muy especial para mí, así que estoy feliz de estar aquí", dijo Jarry tras la victoria.

Jarry, ex N.16 del mundo, superó con su pase a octavos su mejor actuación en Wimbledon, la tercera ronda en 2023, cuando fue derrotado por el español Carlos Alcaraz.

Norrie, próximo rival

Con este triunfo, iguala además su mejor participación en un torneo de Grand Slam, la cuarta ronda en el torneo parisino de Roland Garros en 2023.

"Cada partido que gano aquí me permite quedarme un par de días más en el torneo, y eso me hace muy feliz. Este es el período más largo que he estado aquí y, con suerte, podré seguir jugando un poco más", añadió.

El chileno medirá fuerzas en octavos de final con el británico Cameron Norrie, que se impuso este viernes al italiano Mattia Bellucci, por 7-6 (7/5), 6-4 y 6-3.

Norrie, de 29 años, ocupa el puesto 61º del ránking ATP, después de haber subido al octavo en 2022, cuando fue semifinalista en Wimbledon.

El británico llegó a cuarta ronda este año en Roland Garros, una cota que alcanzó también en el Abierto de Australia en 2024 y en el US Open en 2022.

"Yo sigo soñando, voy a tratar de ganar todas las batallas mentales que se necesitan en un partido de tenis, para salir tranquilo y ese es mi deseo principal", afirmó Jarry.

El chileno había dado la sorpresa el lunes en primera ronda al derrotar al danés Holger Rune, octavo del ránking mundial, para después vencer en la segunda al estadounidense Leander Tien (62º del ránking).

Frustración de Fonseca

Por su parte, Fonseca, con su derrota, no pudo mejorar su mejor resultado en un Grand Slam, después de haber quedado también eliminado en tercera ronda en Roland Garros este año.

"Siento un poco de frustración, obviamente, pero al mismo tiempo soy muy joven y tengo mucho por delante. Volveremos el próximo año, así que solo hay que aprender, seguir trabajando y vamos por ello", dijo Fonseca tras el partido.

El brasileño de 18 años elogió a su rival chileno.

"Tiene excelentes golpes desde el fondo con ambas manos. Tiene una derecha increíble y un saque impresionante. Así que creo que su juego se basa en su saque y su derecha. Y cuando se siente bien con esas dos bazas, es difícil jugar contra él", resumió el brasileño.

Si Jarry es el único representante latinoamericano con vida en el cuadro masculino de Wimbledon, en el femenino sigue en carrera la argentina Solana Sierra, que este viernes logró el pase a octavos tras derrotar a la española Cristina Bucsa en tres sets.

"En Sudamérica crecimos en arcilla, no tenemos la infraestructura de tener canchas techadas que son rápidas, para aprender a jugar en eso. Por ello, es más complicado para nosotros jugar aquí", indicó el chileno.

