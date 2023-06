Jarry, un "flujo constante positivo" hacia octavos de Roland Garros

Con "un flujo constante positivo" para mantener la calma, el chileno Nicolás Jarry (35º) dejó atrás al estadounidense Marco Giron (75º) este sábado y avanzó a octavos de Roland Garros.

Jarry se impuso por 6-2, 6-3, 6-7 (7/9) y 6-3, un resultado que confirma el mejor momento de su carrera deportiva.

En rueda de prensa el chileno destacó el trabajo mental que realiza: "Tengo unas rutinas entre puntos para enfocarme en el presente y mantener la mente ocupada, para no pensar en suposiciones del futuro o miedos del pasado. Así me me mantengo en un flujo constante positivo".

Ahora jugará por una plaza en cuartos frente al noruego Casper Ruud (4º), finalista en París el año pasado y que este sábado se impuso al chino Zhizhen Zhang (71º), por 4-6, 6-4, 6-1 y 6-4.

El chileno ya derrotó a Ruud en los recientes cuartos del Torneo de Ginebra, un torneo que acabó conquistando. "Aquí será un partido diferente, aquí son condiciones más lentas, más pesadas. Cada uno buscará dominar con sus armas y creo que será un partido muy lindo y batallado".

- Con Juanito en la grada -

A los 27 años, con su mujer y su bebé Juanito en las gradas de la pista 7, Jarry volvió a exhibir recursos para desarmar a un Giron que ofreció mayor resistencia en la tercera manga, cuando salvó una bola de partido y se impuso en el 'tie break'.

Pero Jarry, de 1,98 metros, demostró que le tiene tomada la medida al polvo de ladrillo parisino y castigó con 55 'winners', mientras que Giron se quedó en 30.

"Después de muchos años, finalmente estoy en la segunda semana. Desde que regresé -de su sanción por dopaje- quería hacerlo bien en los 'Slams'. Eso es algo que antes, cuando llegué al top 100 hace un par de años, no lograba", recordó, haciendo referencia a la suspensión de 11 meses, hasta noviembre de 2020.

El chileno, con su mejor ranking histórico, llegaba lanzado a París, donde se ha convertido en uno de los tapados de una parte del cuadro en la que ya han caído Daniil Medvedev (2º) y Jannik Sinner (9º), y en la que no están Carlos Alcaraz (1º) y Novak Djokovic (3º).

En Roland Garros Jarry no había ganado un partido en sus tres participaciones precedentes. En 2023 suma tres y amenaza al finalista saliente Ruud.

Ante los periodistas también destacó su buen momento físico. "No tengo ningún dolor ni molestia. Desde hace dos años trabajo como si estuviera en la élite, estaba preparado para lo que es un Grand Slam. Y luego recuperación, descanso y desconexión del teléfono, prefiero leer un rato para liberar la mente".

Pm/psr/mcd

AFP