Jarry y Tabilo, de héroes en Roma a caer en primera ronda en Roland Garros

Primer y último día para Chile en Roland Garros: Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo, subcampeón y semifinalista respectivamente en el reciente Masters 1000 de Roma, quedaron eliminados en la primera ronda, mordiendo el polvo de ladrillo de manera inesperada en la primera ronda.

Ambos llegaban a la cita con elevadas expectativas, pero todo salió mal: Jarry (19º del mundo) se hundió ante el local Corentin Moutet (79º) por 6-2, 6-1, 3-6 y 6-0, poco después de que Tabilo (24º), que reveló haber jugado enfermo, perdiera ante el belga Zizou Bergs (104º) por 3-6, 7-6 (7/5), 6-2 y 6-2.

Los 'héroes de Roma' se cayeron del pedestal y Chile cierra una participación tan efímera como decepcionante en los cuadros individuales de Roland Garros, donde ya no le quedan representantes. Cristian Garín y Tomás Barrios no habían conseguido superar las rondas previas de clasificación en la capital francesa.

- Jarry contra un estadio ruidoso -

Jarry jugaba como visitante. Moutet había pedido a los hinchas franceses que convirtieran la pista Simonne Mathieu en una olla a presión para el chileno por el recibimiento que él había tenido en Santiago y por momentos el ambiente recordó a un partido de fútbol.

"Es mucho más difícil jugar con público en contra. Lo logré lidiar bien todo el año en Argentina, en Italia, en Miami, pero hoy no pude. Solo conseguí jugar bien el tercer set. Él jugó increíble", apuntó.

Con la caída de Jarry, el tenis latinoamericano pierde a su jugador mejor situado en el ranking.

Moutet, ultramotivado, fue muy superior en los dos primeros sets y Jarry solo consiguió romperle su servicio una vez, en el inicio del tercer set, el único que ganó el chileno. En el último, un 6-0 inapelable dio el triunfo al francés.

Esta eliminación prematura hará perder puntos en el ranking ATP a Jarry, que la pasada temporada había llegado a octavos de final en Roland Garros, cayendo entonces ante el noruego Casper Ruud, futuro subcampeón de la competición.

- Dolor de cabeza -

Poco antes, Alejandro Tabilo, que nunca antes había logrado entrar al cuadro principal de Roland Garros, también había visto la puerta de salida mucho antes de lo previsto en el único Grand Slam que se disputa sobre tierra batida.

El hombre que en Roma había podido eliminar al número uno mundial Novak Djokovic cayó en París ante un belga desconocido para el gran público y que está fuera del 'Top 100', Zizou Bergs (104º).

Tras el choque reveló que está enfermo y que tenía dolor de cabeza.

"Hubo un momento en el que comenzó a dolerme mucho la cabeza. Traté de tomar alguna pastilla, ibuprofeno o algo así, pero no funcionó mucho hasta el final del partido. También él jugó muy bien, no se puede decir nada", explicó Tabilo a los periodistas al término del partido.

"Anoche no me sentí muy bien, me desperté en la noche con fuerte dolor de cabeza, no sé si es un virus o qué. Hoy por el día me sentí bastante bien y luego me volvió todo. No sé qué ha podido ser, me toca descansar", dijo.

Ha llegado a segunda ronda en todos los otros Grand Slam, pero Roland Garros seguirá siendo su asignatura pendiente.

Paradójicamente, su eliminación llegó en el día en el que se publicó su mejor puesto (24º) en la clasificación mundial ATP.

El segundo set marcó sin duda un antes y un después en el partido. Con 6-3 y 5-2 a favor, Tabilo comenzó a tener muchos problemas y desperdició seis bolas para llevarse la segunda manga, que ganó el belga de 24 años, antes de volar a la victoria en las siguientes.

