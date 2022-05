Jasikevicius: "El Madrid cada vez tiene más hambre contra nosotros y debemos igualarla"

"No dependemos de un único jugador aunque sea el mejor de Europa, como Niko"

"En cada Final Four duermo mejor, me lo da la experiencia"

BARCELONA, 16 May. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, aseguró que su equipo deberá cuanto menos "igualar" la intensidad y las ganas del Real Madrid en el partido de semifinales de la 'Final Four' de la Euroliga de este jueves en Belgrado (Serbia), pues considera que los blancos cada vez tienen "más hambre" ante los blaugranas.

"Cada partido es una historia. Quizá la historia está algo en contra nuestra, el Madrid siempre intenta sorprender y hacer algo nuevo y cada vez tiene más hambre y nosotros tenemos que igualar esa hambre que tienen. Están jugando muy bien, moviendo muy bien el balón como equipo. Están en su mejor momento de forma", avisó en rueda de prensa.

En un Clásico, en una 'Final Four', no hay lugar para la relajación pero el técnico blaugrana ve bien a su equipo. "Hay que estar muy concentrados, tener ideas, conocemos mucho al rival y hemos jugado muchos partidos contra ellos y será difícil sorprender. Hay que hacer las cosas bien y sobre todo no regalar puntos fáciles, es la clave", apuntó.

Una argumentación basada en muchas 'Final Four', como jugador y como entrenador. "No tengo secretos. El secreto es tener esa experiencia y pasar algunas 'Final Four'. Siempre digo que en mi primera final estuve nervioso, sin dormir una semana antes. A alguno le pasará y hay que pasar por ello, es difícil simularlo. Puedes hablarlo, prepararles, pero tienes que pasar tú mismo por esta experiencia. En cada Final Four duermo mejor, me lo da la experiencia. Y por ello tenemos un equipos experimentado", celebró.

Aunque el reto es mayúsculo, y el técnico lo sabe. "Es una 'Final Four', tiene que ser difícil y seguro va a ser muy difícil. Pero estamos bien, es difícil de saber si estamos en el mejor momento de la temporada pero creo que llegamos bien. Tenemos gente con experiencia para entrenar y recuperar. Lástima que Kuric no ha podido jugar los últimos partidos, pero ha entrenado y creo que va a estar bien", apuntó sobre el estado de sus jugadores.

"Es el siguiente 'Clásico' y es el más determinante. Pero es un partido de Final Four, no importa si es un Clásico. Ha tocado el Madrid, nosotros no elegimos el rival. Si somos o no somos favoritos, ¿qué nos tienen que importar? Estamos a 80 minutos del título y hay que ganar el primero para optar a ganar. Ayuda haber estado juntos en otra Final Four, estuvimos en la final y cerca de ello", comentó en referencia a la final perdida el año pasado ante Anadolu Efes.

"Hemos demostrado estos años que no dependemos de un único jugador aunque sea el mejor de Europa, como 'Niko'. La gente está funcionando, y en los 40 minutos de Belgrado vamos a ir a lo que funciona. Esperamos que Mirotic esté a su mejor nivel, es importante para nosotros. Pero si no lo está, y es humano, otros tienen que dar un paso más", comentó, quitando presión de encima al hispano-montenegrino.

Por último, reincidió en que la presión por ganar está en cada casa, no sólo en la suya. "El Madrid está también a 80 minutos del título y ellos se lo creen, como todos los equipos. Tienen la misma presión que nosotros, están muy cerca. A mí la presión no me cambia por ser un 'Clásico', es un nuevo partido y todos somos conscientes de ello", manifestó.