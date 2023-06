Jasmine Camacho-Quinn se pone a prueba en Lausana

Mientras los velocistas tienden a evitarse en las semanas previas a los grandes eventos, las figuras de los 100 metros vallas femeninos multiplican sus duelos, lo que pone a prueba a la puertorrique√Īa Jasmine Camacho-Quinn.

La campeona olímpica tiene el viernes en la reunión Athletissima de Lausana (Suiza), de la Liga de Diamante, una carrera de altísima exigencia. Estarán allí cinco de las diez mejores del ranking mundial, entre ellas las dos grandes estrellas de la prueba, ya que contra ella se medirá la nigeriana Tobi Amusan, campeona del mundo y plusmarquista mundial.

"En las vallas es importante enfrentarte a las mejores ya que no somos muy numerosas las especialistas", indicó Camacho-Quinn.

"Estamos acostumbradas a estas carreras. Quizás competí como diez veces en el final de temporada contra estas mismas chicas. Pero no necesitó ir al máximo todo el tiempo. Depende del momento de la temporada, a veces estás un poco lesionada, a veces ganas, a veces pierdes. No es grave. Sobre todo, se trata de preparar el Mundial (de Budapest, del 19 al 27 de agosto)", relativizó la vallista boricua.

- Girma desafía a Ingebrigtsen -

El etíope Lamecha Girma, reciente plusmarquista mundial de 3.000 metros obstáculos (7:52.12 el 9 de junio en París), compite el viernes en los 1.500 metros de Lausana frente a la estrella de esa distancia, el campeón olímpico noruego Jakub Ingebrigtsen.

El corredor nórdico está en una forma espectacular, como atestigua su nuevo récord de Europa, establecido el 15 de junio en Oslo (3:27.95).

"Me alegro de enfrentarme a √©l. No s√© todav√≠a si los 1.500 metros van a venirle bien", declar√≥ Ingebrigtsen en una conferencia de prensa este jueves. "Los 1.500 metros son un punto de encuentro para los atletas, que re√ļne tanto a especialistas de 800 metros como a los de 5.000, pasando por los de los obst√°culos, as√≠ que est√° bien para el espect√°culo. Espero una carrera r√°pida", se√Īal√≥.

- ¬ŅEl a√Īo de Ta Lou? -

A sus 34 horas, la marfile√Īa Marie-Jos√©e Ta Lou est√° brillando en el inicio de la temporada al aire libre, donde ha sido la m√°s r√°pida en los 100 metros (10.75), mientras que sus rivales jamaicanas (Shelly-Ann Fraser-pryce, Elaine Thompson-Herah, Shericka Jackson) han corrido poco y esperan a las selecciones de su pa√≠s (6-9 de julio) para desvelar sus cartas.

A menudo bien situada pero nunca ganadora de un gran título, Ta Lou se unió a finales de 2021 con el histórico entrenador estadounidense John Smith para dar el gran salto.

"Estoy en un gran estado de forma, este a√Īo con mi entrenador estamos intentando cosas nuevas", indic√≥. "No necesito preocuparme por las jamaicanas o las estadounidenses. No necesito una competencia en concreto. Poco importa qui√©n corre contra m√≠. Me tomo estas competiciones como entrenamientos. La prioridad no es correr contra las dem√°s, sino contra m√≠ misma", asegura.

