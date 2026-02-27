Jasmine Paolini debuta con triunfo en el torneo WTA de Mérida y avanza a cuartos

La tenista italiana Jasmine Paolini, número 7 del ranking mundial, se clasificó este jueves a los cuartos de final del torneo WTA 500 de Mérida, al debutar en la segunda ronda con un cómodo triunfo sobre la australiana Priscilla Hon en sets corridos 6-0 y 6-2.

En su debut en el torneo, Paolini, primera cabeza de serie, se impuso a la 'lucky loser' Hon, 136 del mundo, en una hora con 11 minutos.

"Decidí venir a Mérida para ganar confianza después de dos derrotas (Doha y Dubai). Hoy no fue fácil, estaba un poco nerviosa, pero salí con las ideas claras y estoy contenta con la victoria, espero subir mi nivel", dijo la tenista de 30 años.

El torneo WTA 500 de Mérida se juega en las pistas de superficie dura del Yucatán Country Club y reparte una bolsa de US$1,2 millones.

--Resultados del jueves en segunda ronda:

Magdalena Frech (POL) derrotó a Jessica Bouzas Maneiro (ESP/N.7) 6-0, 6-3

Zeynep Sonmez (TUR) a Ann Li (USA/N.3) 3-6, 7-6 (9/7), 6-4

Jasmine Paolini (ITA/N.1) a Priscilla Hon (AUS) 6-0, 6-2