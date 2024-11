Jason Kelce se disculpa por incidente con teléfono celular en el partido Ohio State-Penn State

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Jason Kelce, centro retirado de los Eagles, se disculpó durante el programa previo al partido del lunes por la noche de la NFL por quitarle el celular a un fanático rebelde y arrojarlo al piso antes del partido entre Ohio State y Penn State de fútbol americano colegial de la NCAA el fin de semana pasado.

“En un momento de tensión, decidí responder al odio con odio”, dijo Kelce previo a la transmisión del partido entre los Buccaneers y los Chiefs, partido en el que participa su hermano, el tight end de Kansas City, Travis Kelce. “Me quedé corto esta semana”.

Jason Kelce asistió al partido de la conferencia Big Ten entre los Buckeyes y los Nittany Lions en State College, Pennsylvania, cuando ocurrió el incidente. Un video difundido en redes sociales muestra a Kelce caminando en medio de una multitud cerca del Beaver Stadium mientras los fanáticos le pedían chocar puños y tomarse fotografías, cuando uno de los presentes comenzó a abuchearlo.

En ese momento, Kelce tomó el teléfono celular del fanático y lo arrojó al piso, luego se giró para enfrentarse al hombre vestido con el uniforme de Penn State. Otro aficionado pareció interponerse entre ellos antes de que el altercado pudiera escalar.

“Creo que todo el mundo ha visto en las redes sociales lo que pasó esta semana”, dijo Kelce en la transmisión de ESPN. “Escuchen, no estoy contento con nada de lo que pasó. No estoy orgulloso de ello. En un momento acalorado, decidí responder al odio con odio y simplemente no creo que eso sea algo productivo, realmente no lo creo. No creo que conduzca a un discurso y sea la forma correcta de abordar las cosas. En ese momento caí a un nivel en el que no debería haber caído.

“La conclusión es que trato de vivir mi vida según la regla de oro, eso es lo que siempre me han enseñado”, dijo. “Intento tratar a las personas con decencia y respeto, y seguiré haciéndolo en el futuro”.

AP