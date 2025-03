Jason R. Margulies nombrado “Abogado del año” 2025 en Derechos Marítimos por Best Lawyers®

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--mar. 6, 2025--

En Lipcon, Margulies & Winkleman, P.A., estamos que no cabemos de la emoción, y no es para menos. El 1 de noviembre de 2024 recibimos una noticia increíble que queremos compartirle de inmediato. Nuestro socio principal, Jason R. Margulies, ha sido elegido “ Abogado del Año ” para 2025 en Derechos Marítimos y de Almirantazgo. Best Lawyers ® otorga este premio solo a un abogado por especialidad en cada zona metropolitana.

Mr. Margulies has devoted his career to representing victims of cruise ship negligence, including cases of cruise ship sexual assault, catastrophic injuries, and wrongful deaths. (Photo: Business Wire)

Este reconocimiento no lo recibe cualquiera, es un logro que nos llena de orgullo. Nos permite decir con firmeza: “¡Aquí estamos!” Y no crea que esto es algo nuevo para nosotros. En 2020, nuestro fundador, Charles Lipcon, recibió este mismo prestigioso galardón. Sr. Lipcon es una verdadera leyenda en el derecho marítimo.

Que dos de nuestros abogados obtengan este reconocimiento no es por casualidad. Refleja nuestro compromiso con la justicia y la defensa de quienes nos necesitan. Nos enorgullece ver que ese esfuerzo se nota y se valora. Ahora, hablemos de Jason R. Margulies. No es un abogado del montón.

Está certificado en derechos marítimos y de almirantazgo. Dedica su energía a defender a personas en situaciones duras. Desde agresiones sexuales en cruceros hasta lesiones graves y homicidios culposos en el mar. Ha llevado casos memorables, como la tragedia del El Faro y el naufragio del Costa Concordia. Desde 2016, no ha salido de la lista de Best Lawyers ®. Desde 2013, es un fijo en Super Lawyers. Incluso la televisión lo busca para explicar temas marítimas y sobre la seguridad en cruceros y leyes de alta mar.

Permítame presentarle al señor Margulies, un abogado que no solo ejerce el derecho, sino que deja huella. Más allá de litigar, dedica parte de su tiempo a compartir su conocimiento. Imparte clases de derecho marítimo a jueces y guía a jóvenes abogados que recién comienzan su camino profesional. Además, es mediador certificado en tribunales de circuito, perito y consultor en temas marítimos. Su experiencia es clave en casos complejos. Pero su compromiso va más allá de los tribunales y las aulas. También, asesora proyectos dirigidos a personas con necesidades especiales. Apoya iniciativas en beneficio de la comunidad con autismo. Su trabajo no es solo una profesión, es una vocación. Su impacto es positivo en quienes lo rodean.

Cuando se habla de reconocimientos, hay uno que destaca de manera especial. Best Lawyers ®, un prestigioso ranking global, lo ha distinguido por su trayectoria. Esta organización evalúa cuidadosamente la opinión de clientes y colegas. Analiza distintos criterios con rigor. Ser nombrado “Abogado del Año” no es un título que se otorga al azar. Es el reflejo de su conocimiento, compromiso e influencia en el derecho marítimo. Su reputación no es una cuestión de suerte, sino de trabajo. Es el resultado de años de esfuerzo y excelencia profesional. Este reconocimiento confirma su liderazgo en la industria legal. También demuestra la confianza que genera en quienes trabajan a su lado.

Si hablamos de resultados, la firma Lipcon, Margulies & Winkleman, P.A. lo demuestra con hechos concretos. En ella, él juega un papel fundamental. Han logrado recuperar más de 450 millones de dólares para víctimas. Este logro refleja su dedicación por los derechos de sus clientes. Representan a pasajeros y tripulantes de cruceros. También representana víctimas de accidentes marítimos en diversas circunstancias. Pueden haber sufrido daños mientras buceaban, en motos acuáticas o practicando paravelismo. Detrás de cada caso hay una historia. Cada uno representa una lucha por justicia y una oportunidad de marcar la diferencia. En nuestra firma, la meta es clara. Queremos brindar una representación legal de primer nivel. También buscamos lograr los mejores resultados para quienes confían en nosotros.

Sobre Lipcon, Margulies & Winkleman, P.A.

Permítame contarle sobre Lipcon, Margulies & Winkleman, P.A., un bufete de abogados que realmente se la juega por sus clientes. Tenemos oficinas en Miami, Atlanta, Houston, Seattle, Colorado y Hawái. No importa dónde esté, atendemos casos marítimos en todo el mundo. Representamos a personas de distintos países y hemos ganado casos tribunales en diversas partes del mundo. ¿Necesita hablar en su idioma? No se preocupe, podemos ayudarlo en casi cualquier lenguaje que prefiera.

Nuestro equipo tiene 19 abogados distribuidos en siete oficinas a lo largo de Estados Unidos. Esto nos da ventaja: ofrecemos una representación sólida y especializada, sin importar la complejidad del caso. Cada uno aporta algo único. Juntos, formamos un grupo que no se rinde fácilmente. Piense en nosotros como esos amigos confiables que siempre tienen una solución bajo la manga.

Con los años, hemos trabajado duro y eso se nota. Cinco de nuestros abogados han sido destacados en la lista de “Mejores Abogados” ® en Estados Unidos. Desde 2016, U.S. News & World Report nos ha nombrado una de las “Mejores Firmas de Abogados” ® en América. ¡Eso no ha cambiado! Dos de nuestros socios principales obtuvieron el título de “Abogado del Año” en Derecho Marítimo.

¿Qué le dice eso? Que en este campo sabemos cómo hacer las cosas bien. No solo estamos en tribunales. Nuestros abogados han salido en televisión nacional más de 500 veces. Sí, más de 500 apariciones que reflejan nuestra experiencia y el compromiso que ponemos en cada caso. Esas entrevistas no son para lucirnos. Mostramos que estamos aquí para ayudar y que conocemos el derecho marítimo.

Si quiere saber más, visite nuestro sitio web o llámenos directamente. Estamos a su disposición para orientarlo.

CONTACT: Lipcon, Margulies & Winkleman, P.A.

2800 Ponce de León Blvd, Suite 1480, Coral Gables, FL 33134

Teléfono:(877) 233-1238

https://www.lipcon.com/es/

