Jasper Cillessen se siente "impotente, enfadado y mal" por quedarse fuera de la EURO 2020

El portero neerland茅s del Valencia, Jasper Cillessen, se mostr贸 decepcionado y enfadado por la decisi贸n del seleccionador de Pa铆ses Bajos, Frank de Boer, de dejarle fuera de la lista para la Eurocopa 2020 por haber dado positivo por coronavirus.

"Este es un golpe enorme que tendr谩 consecuencias a largo plazo. Como estoy infectado con el virus, me he aislado en mi apartamento, y nunca me hab铆a sentido tan impotente, enfadado y mal", dijo Cillessen en una entrevista publicada este jueves por el diario Telegraaf.

La decisi贸n de De Boer de no llevarle a la Eurocopa por haber dado positivo en COVID-19 y "falta de preperaci贸n previa" no ha gustado al guardameta, que ten铆a n煤meros de ser el portero titular habitual en la cita.

"Lo que lo hace especialmente dif铆cil es que no lo he visto venir en absoluto", coment贸 Cillessen sobre esa decisi贸n. "Todav铆a habr铆a habido suficiente tiempo", coment贸, en referencia a recuperarse y a estar bien para la EURO 2020.

Maarten Stekelenburg, el veterano portero del Ajax de 38 a帽os, apunta ahora a ser titular en la selecci贸n neerlandesa, encuadrada en el Grupo C y siendo anfitriona en Amsterdam contra Austria, Ucrania y Macedonia del Norte.

Europa Press