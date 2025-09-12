Jasper Philipsen logra su tercera victoria de etapa en la Vuelta 2025

El belga Jasper Philipsen se impuso al esprint este viernes en la decimonovena etapa de la Vuelta a España, su tercer triunfo en esta 80ª edición, en la víspera de una jornada decisiva para la victoria en la general.

Vencedor en Guijuelo, región de Salamanca, por delante de Mads Pedersen y del venezolano Orluis Aular, el esprínter del Alpecin firmó la 57ª victoria de su carrera al imponerse al término de una larga recta en subida.

El maillot rojo de líder de la general sigue sobre los hombros de Jonas Vingegaard, que arañó cuatro segundos de bonificación en el esprint intermedio, donde aprovechó la pasividad del portugués João Almeida y de su equipo UAE.

El danés cuenta ahora con 44 segundos de ventaja sobre Almeida antes de la vigésima etapa, que se anuncia decisiva para la victoria final el domingo en Madrid, con una llegada en el alto de la Bola del Mundo, un puerto de 12,4 km con un 8,6% de pendiente media.

