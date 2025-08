Jaume Ponsarnau quería "antes" la Liga sub-22: "De momento es una idea necesaria"

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El seleccionador de baloncesto de España B, Jaume Ponsarnau, valoró este viernes la creación de la Liga U como "una idea necesaria" para querer evitar la fuga del talento sub-22 español a Estados Unidos, ya que esta competición "a lo mejor acerca" a nuestro país a ofrecerles mejores condiciones académicas. "De momento es una idea necesaria, vamos a ver en cuánto puede ayudar. Algo se tenía que hacer y esta apuesta pasa por intentar dar un espacio, un margen, a esa edad, que se tiene que compaginar estudios con exigencia profesional. Esta liga puede crear cultura al respecto", apuntó el entrenador catalán, recalcando que "hay que aprovechar" estas intenciones. El también técnico del Surne Bilbao Basket explicó que la fuga de talento "es claramente por un tema económico", porque ahora hay "jugadores que tienen la posibilidad de ganar mucho dinero", algo que "es atractivo para ellos". "Hay una nueva realidad en la que quizá no hay tanto dinero, pero sí que tiene que haber la ilusión de ser mejor, de llegar lo más alto posible, de jugar al máximo nivel y de representar" la camiseta de la selección española, subrayó sobre la realidad del baloncesto en España. "Ahora existe un nuevo paradigma con las universidades americanas. Hay una realidad competitiva en los clubes de máximo nivel, y es que la exigencia es máxima y cuesta apostar porque el riesgo es muy alto. Para ello, se trata de preparar a los jugadores de la mejor manera posible para que avancen y aprovechar su talento", aludió a su reto de "acelerar" el "proceso" de convertir dicho talento "en la calidad para poder competir". El ilerdense considera que en España "tampoco estamos en condiciones" de ofrecer condiciones académicas adecuadas a los jóvenes, por lo que este nuevo torneo, a su juicio "a lo mejor nos acerca a tener una posibilidad de dárselas". "Es un hándicap que ha tenido nuestro baloncesto y es por eso que esta idea es muy necesaria", aseguró Ponsarnau, pero matizando que "a lo mejor" habrían "tenido que empezar a mover cosas antes". Luego opinó que "el tema que está detrás es el dinero". "Todo esto cuesta dinero y los clubes el dinero prefieren invertirlo en ser lo más competitivos posible hoy. Y ahí se nos ha perdido una posibilidad de cuidar, quizá, el crecimiento académico de nuestros clubes", zanjó, en relación a la nueva competición organizada por la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB) junto a la Federación Española de Baloncesto (FEB). Ponsarnau cree que esta idea sirve para "estar juntos y entender el ejemplo de la absoluta", ya que "los jóvenes van aprendiendo, van entrando en la cultura y también va creciendo" en ellos "la ilusión" de estar con jugadores que "para muchos son ídolos". "Casi todos ya han pasado en algún entrenamiento con la absoluta. Y no están desentonando. Hay muchas cosas de ese paso, de coger solidez para que puedas estar compitiendo al máximo nivel, no solo unos minutos, sino más", comentó Ponsarnau. En este sentido, aclaró que "evidentemente a muchos les falta", aunque "hay jugadores con mucho talento que están a muy poco de tener la calidad necesaria para poder ayudar". La idea de este nuevo proyecto de España B es que los jugadores tengan un mejor acceso a la absoluta. "Esa es la convicción y está claro que hay potencial y hay buenos valores. La gente es trabajadora, está comprometida y tiene buena cultura de lo que es este proceso", afirmó el catalán. Los jugadores de España B trabajarán con la absoluta hasta que se vayan a Málaga a disputar los primeros partidos amistosos para el Eurobasket, ante la República Checa el 5 de agosto y contra Portugal dos días después. "En Málaga ya se separa todo, pero creo que algunos jugadores, cuando se acabe el torneo preparatorio, seguirán en dinámica", concluyó Ponsarnau.