El fondista español Jaume Pueyo ha terminado en decimosexta posición en la prueba de esprint de la Copa del Mundo de esquí de fondo, que se ha disputado en la estación de Theodore Wirth Park de Mineápolis (Estados Unidos), y se convierte en el primer español en conseguir un 'Top 30' en la modalidad.

El de la Seu d'Urgell, de 22 años y miembro del Club d'Esquí de Fons Urgellet Cerdanya (CEFUC), no sólo pasó las pruebas clasificatorias, sino que lideró su manga. Sin embargo, no pudo disputar la semifinal por apenas 0,42 centésimas en una ronda que se llevó el suizo Janik Riebli.

"Estoy muy contento. Es el primer 'Top 30' en Copa del Mundo, que finalmente ha sido un 16º. Lástima no haber entrado en la semifinal; me ha faltado esquiar un poco mejor en la recta final, pero he demostrado valor. Se lo agradezco a todo el equipo y a quienes me han apoyado. Esto es sólo el principio", indicó Pueyo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

Por su parte, el director técnico del esquí de fondo en la RFEDI, Ferran Publill, reconoció que están "satisfechos con el resultado". "Ya tocaba. Llevábamos tiempo detrás y faltaba consolidarlo. Estábamos frustrados, ya que tiene potencial, pero por mala suerte, no llegaba. Aún esperamos conseguir mejores resultados", manifestó.

La victoria fue para el noruego Johannes Klaebo, que esta temporada prácticamente cuenta sus participaciones como victorias. El escandinavo se impuso en el esprint final al italiano Federico Pellegrino y al también noruego Haavard Taugboel.