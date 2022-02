Jaume Pueyo: "Lo único que me preocupa es no dar el máximo de mí"

El esquiador español Jaume Pueyo aseguró que se ha preparado "muy bien" para su participación en la prueba de Esprint del esquí de fondo de los Juegos de Invierno de Pekín y que su aspiración es entrar en el 'Top 30' y que "lo único" que le preocupa "es no dar el máximo".

"No voy con muchas aspiraciones, pero sí me he preparado muy bien y espero poder hacer 'Top 30' para pasar a cuartos y luego a semifinales. Quiero dar lo máximo de mí y escalar el máximo de posiciones, quiero hacerme notar y decir que estoy aquí", expresó Pueyo este lunes en rueda de prensa.

El catalán, de 20 años, se encuentra "bastante bien". "Voy sin miedo, con ganas de correr y de ver el resultado. Estoy disfrutando de la experiencia al máximo y lo única que me preocupa es no dar el máximo y hacer una mala carrera", afirmó.

"Creo que lo más importante es acabar y que no te quede nada. La prueba son más o menos entre 1,5 ó 1,7 kilómetros, tres minutos aproximadamente. Este circuito tiene una subida muy larga al principio y acaba con un poco de bajada y con un último minuto muy intenso. Es muy importante no acabar destrozado en la primera subida porque el último minuto es clave. Es importante dosificarte, pero no demasiado, porque entonces es mucho tiempo perdido para el final. Hay que buscar equilibrio, hay que llegar fundido al momento justo", añadió sobre cómo afrontar su prueba.

Además, las condiciones han cambiado un poco respecto a los primeros días. "Hace diez grados menos y me repercute positivamente. A mí tanto frío no me gusta, aunque lo soporto bien, y la nieve no ha cambiado tanto. Prefiero entre -5 y -10 grados que -20 y muchísimo viento, estas condiciones de hoy son las óptimas", afirmó.

Pueyo, el más joven de la expedición con 20 años, es sobrino de Ricard Pueyo, que fue olímpico en Seúl'88 en marcha, una disciplina que a él no le gustaba "mucho" pese a que empezó en el atletismo. "Mi tío y mi padre están superorgulloso de que esté en unos Juegos, es un poco como seguir la herencia", sentenció.