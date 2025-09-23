Jauregizar evita una nueva catástrofe del Athletic en San Mamés

Un gol desde la media luna del área del joven centrocampista Mikel Jauregizar en el segundo tiempo evitó una nueva debacle en San Mamés del Athletic Club, que empató (1-1) ante el colista Girona este martes en partido de la 6ª fecha de LaLiga española.

Jugador más en forma de este inicio irregular de temporada del equipo dirigido por Ernesto Valverde, 'Jaure', internacional Sub-21 con España enganchó un derechazo tras robar el balón para batir al arquero argentino Paulo Gazzaniga (48) y equilibrar un partido que se había puesto cuesta arriba a los vascos con el gol del marroquí Azzedine Ounahi (9).

Una derrota hubiera supuesto el tercer revés consecutivo en casa del equipo rojiblanco -la cuarta seguida en total- tras perder delante de su afición ante Alavés (0-1) y Arsenal (0-3).

Tras cosechar su primer empate de la temporada, el Athletic es quinto en la tabla con diez puntos, mientras que el Girona cierra la clasificación con sólo dos puntos de 18 posibles.

En el descanso del partido, el antiguo defensor del Liverpool Jamie Carragher recibió el galardón 'One Club Man', con el que el Athletic premia cada año a un jugador que ha militado toda su carrera en el mismo club.

En la pelea por el liderato, el Real Madrid (1º) visita este martes al recién ascendido Levante (16º), mientras que el FC Barcelona (2º) visitará el jueves al otro recién ascendido, el Real Oviedo (17º).

iga/