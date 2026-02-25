Javier Aguirre confía en que México enfrentará a Portugal pese a ola de violencia

Javier Aguirre, DT de la selección mexicana, confió este martes en que el duelo premundialista ante Portugal, programado para marzo, se jugará pese a la ola de violencia en México, que llevó a la Federación Portuguesa a evaluar su cancelación.

"Yo contemplo perfectamente ese partido para el mes que viene, con los seleccionados europeos, en Fecha FIFA, todo está conforme a lo planeado", dijo "El Vasco" Aguirre en rueda de prensa.

Horas antes, la Federación Portuguesa de Fútbol emitió un comunicado en el que puso en duda la asistencia de su selección para el partido, que significará la reapertura del estadio Azteca, por "la delicada situación que se vive actualmente en México".

"Ellos están en su derecho de evaluar sus circunstancias", admitió Aguirre, pero recalcó: "Yo estoy tranquilo, hay que esperar los acontencimientos, pero yo espero que el partido se efectuará sin ningún contratiempo".

El seleccionador mexicano se refirió brevemente a los hechos violentos del domingo en México, tras el abatimiento del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en un operativo del Ejército mexicano.

"Somos mexicanos, ciudadanos, y estamos sensibles al momento que se vive", dijo Aguirre.

El entrenador mexicano también se refirió al partido de preparación que el Tri jugará del miércoles contra Islandia, y a la etapa final del proceso premundialista.

"Jugaremos el partido lo mejor posible, seguiremos la liga, vamos a seguir preparándonos de cara a la Fecha FIFA de marzo. Eso es lo que a mí me corresponde", recalcó.

Tras la rueda de prensa, El Vasco se aprestó a realizar con el equipo azteca el reconocimiento de cancha del estadio La Corregidora, sede del partido ante el representativo islandés.

"Me garantiza la gente de Federación la seguridad, el grupo está tranquilo y estamos en el día a día entrenando, vamos a reconocer el campo y a ver si mañana somos capaces de jugar un buen partido", concluyó.

El estadio La Corregidora se encuentra en la ciudad de Querétaro (centro de México), a unos 350 kilómetros por carretera de la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, epicentro de las reacciones violentas tras la muerte de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.