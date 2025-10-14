Javier Aguirre elogia a Ecuador y anuncia cascada de cambios en su once

Javier Aguirre, director técnico de la selección de fútbol de México, reconoció este lunes el nivel competitivo de Ecuador, su sinodal de este martes en partido de preparación para ambas escuadras de cara a la Copa del Mundo 2026.

“Ecuador es un equipo muy talentoso, que se organiza bien y encaja muy poquitos goles, en la eliminatoria tuvo muchos partidos con puerta en cero”, dijo Javier "El Vasco" Aguirre, el lunes en conferencia de prensa.

“Tienen un juego aéreo importante. Nos van a exigir, y de eso se trata, que nos lleven al límite”, añadió Aguirre.

El seleccionador mexicano elogió el trabajo de su colega Sebastián Beccacece, quien llevó a Ecuador a clasificar al Mundial de 2026 como segunda de la eliminatoria sudamericana.

“Respeto profundamente a su entrenador. Ha hecho un equipo muy comprometido, ha logrado que sus figuras corran en el campo de juego y no den un balón por perdido, hace una presión alta ejemplar como muy pocos equipos he visto en el mundo”, analizó Aguirre.

El partido se jugará en el estadio Akron, en Jalisco, a partir de las 20:30 locales (02:30 GMT del miércoles), y Aguirre espera que el equipo azteca pueda levantar la cara tras la derrota de 4-0 sufrida el sábado ante Colombia.

“Espero que mañana tengamos un mejor funcionamiento y que ganemos para que los jugadores vuelvan a sus equipos con ganas de seguir viniendo a la selección nacional y que la afición siga queriendo ver a su selección a pesar de los tropiezos escandalosos como el del otro día”, apuntó Aguirre.

Cambios en la alineación mexicana

Para este partido contra Ecuador, Javier Aguirre adelantó que presentará un equipo muy diferente al que fue goleado por 4-0 ante Colombia.

“Voy a hacer siete u ocho cambios”, advirtió Aguirre. “A partir de que los jugadores entiendan que si no hacen bien lo que se les pide, no tienen espacio para estar aquí”.

Aun con su advertencia a los jugadores, Aguirre asumió su responsabilidad: “No me estoy lavando las manos porque yo soy el que los escoge y el que les dice qué hacer”.

Sobre la derrota ante Colombia en Arlington, Texas, Aguirre reconoció que “ese 4-0 es indefendible” y consideró que hay jugadores que deben redoblar esfuerzos para ganarse su convocatoria al Mundial de 2026.

Aguirre matizó que del tropiezo ante Colombia “hay cosas rescatables. Si sacas los goles del partido, hubo más ocasiones de gol nuestras, con más posesión de balón nuestra”.

Derrotas como esa “son parte de un proceso y nos permiten a nosotros tomar decisiones. La gran fortuna es que tenemos asegurado el boleto al Mundial”, remató.

