Javier Aguirre espera que México rompa ante Uruguay una racha sin triunfo

Javier Aguirre, director técnico de la selección de fútbol de México, dijo este viernes que espera romper este sábado ante Uruguay una racha de cuatro partidos sin victoria, en el partido de preparación para el Mundial Norteamérica 2026 que se jugará en el estadio Corona, en Torreón.

"¿Qué veremos contra Uruguay? Yo espero ver un equipo mexicano que se sienta local, que se venga arriba en el estado anímico y que desarrolle un juego con el cual hemos venido progresando", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

"Espero un equipo que quiera la pelota, que esté a la altura de la intensidad que pueda poner Uruguay, que en eso estemos igual que ellos (...) Un equipo que nos deje a todos satisfechos, empezando por mí", detalló Aguirre.

México enfrentará a Uruguay con una racha de cuatro partidos sin ganar: ante Japón (0-0), Corea del Sur (2-2), Colombia (0-4) y Ecuador (1-1).

"El que llevemos cuatro partidos sin ganar es un dato que nos debe ocupar, debemos analizar cómo se consiguieron los tres empates y qué se dejó de hacer en la derrota", comentó Aguirre.

"Japón, Corea del Sur, Colombia y Ecuador son cuatro selecciones del top 20 del mundo, y si nosotros queremos dar el paso al top 10 tenemos que enfrentarnos y vencer a estos rivales porque no le sacaríamos provecho a inflar las estadísticas jugando contra equipos inferiores", apuntó.

Aguirre rescató que "el equipo ha mostrado cosas muy buenas con la pelota, incluso en la derrota contundente con Colombia".

En el partido del sábado contra Uruguay y del martes ante Paraguay, Aguirre podría hacer debutar a Armando González, goleador de la liga local con el Guadalajara.

"Son 180 minutos y claro que lo quiero ver. Lo conozco, es un muchacho al que te da gusto verlo trabajar, en el terreno de juego deja todo lo que tiene. Es mexicano y es goleador, y esos están escasos. Su convocatoria cayó por su propio peso", comentó el entrenador.

Aguirre está a un triunfo de alcanzar 50 victorias como entrenador de la selección mexicana, una marca que solo han logrado el mexicano Ignacio Trelles y el serbio "Bora" Milutinovic.

Respecto a su nominación al premio The Best de la FIFA como mejor director técnico del año, Aguirre compartió que lo tomó "con mucha sorpresa".

"En conjunto he trabajado y he tenido la fortuna de haber ganado algunas cosas con mis equipos, pero a nivel individual no es que trabaje para ganar un premio", expresó.

str/ag