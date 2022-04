Javier Aguirre: "Nos quedan ocho vidas y no podemos desperdiciar ninguna"

El entrenador mexicano del RCD Mallorca, Javier Aguirre, aseguró que el partido ante el Atlético de Madrid en Visita Mallorca Estadi es "una de las ocho vidas" que le quedan al equipo para conseguir la permanencia, por lo que destacó la necesidad de "ganar como sea".

"El sistema de Aguirre es ganar como sea, no hay más. Hay que ganar puntos como sea para quedarnos en la categoría, esa es la verdad. Estamos todos a una porque nos quedan ocho vidas y no podemos desperdiciar ninguna", reflexionó Aguirre este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado (21.00 horas).

El mexicano insistió en el "buen estado" de la plantilla, que deja prácticamente "la enfermería vacía" para el duelo de la jornada 31, a excepción de Salva Sevilla, quien ha tenido un problema muscular y será baja para el partido.

"Recuperamos gente, que para nosotros es muy importante como Martin (Valjent), Jaume Costa, Raíllo porque son jugadores con experiencia en Primera y muy competitivos. Ahora ya estamos casi todos, menos Russo por la expulsión, pero el equipo está bien. Estamos perfectos para enfrentarnos a un gran equipo y dar una alegría a la afición", explicó sobre el estado de sus jugadores, quienes afrontan el duelo con ganas, por lo que el "animómetro" sigue subiendo "como la gasolina", dijo entre risas.

Sobre el factor de jugar como local, el 'Vasco' destacó la entrega de la afición bermellona. "Ganar en casa es la clave. Lo menos que podemos hacer es devolverles el apoyo y que se vayan orgullosos, pero ojalá con los tres puntos", afirmó ilusionado el veterano entrenador, quien hará su "presentación" frente a la afición mallorquinista.

El t√©cnico de 63 a√Īos se deshizo en elogios hacia Diego Pablo Simeone, quien "no regala nada" y muestra su intensidad, "ya sea un amistoso, un partido de 'Champions' o de la Liga". Por ello, el mexicano neg√≥ que los colchoneros est√©n pensando en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City.

"El Atlético es un rival que viene con una buena racha, nos va a exigir, igual que hizo Getafe, por lo que no podemos equivocarnos", matizó Aguirre, resaltando "la efectividad de cara a portería" como su mejor baza. "Sé que no será un partido de muchas ocasiones porque los partidos se resuelven a final de temporada por un 'golito', un 'detallito' o desconcentración", admitió, sin olvidar que al Atlético "no es fácil meterle mano".

"si no se pone intensidad, apaga y v√°monos"

Preguntado por la intensidad, el entrenador del Mallorca la consideró innegociable jugándose el descenso. "Cualquier equipo en esta situación que no la ponga, apaga y vámonos. No tiene sentido que lo haga. Lo mínimo que le podemos pedir a nuestros jugadores es intensidad y concentración", aseveró.

"Si ganábamos al Getafe nos poníamos con ellos, por lo que era importantísimo no perder y ese era el plan, lo digo sin problemas. Aun así, perdiendo ganamos algo", explicó sobre su debut en el banquillo del cuadro balear ante un rival directo.

A dos puntos de la salvaci√≥n, el conjunto balear ans√≠a salir de la zona roja de la tabla. Una situaci√≥n que genera ambig√ľedad en los jugadores por la presi√≥n a√Īadida. "Hay j√≥venes que van para el frente como un le√≥n y pueden jugar sin ning√ļn problema, pero no es as√≠ en todos los casos", admiti√≥ el mexicano, quien elige a los jugadores por el rendimiento sin fijarse en la edad porque le da "igual que tenga 38 √≥ 18 a√Īos".

Finalmente, sobre la pol√©mica arbitral, Aguirre le quit√≥ hierro al asunto. "Llevo 46 a√Īos en este negocio y nuca escuchar√°s nada de los √°rbitros de mi parte. Yo a lo m√≠o, no s√© ni qui√©n nos pita. Tenemos que dejar trabajar a esta gente porque es como nosotros, viven de esto y quieren hacerlo lo mejor posible. No es algo que me quite el suelo ni me quite un minuto de mi vida", concluy√≥.